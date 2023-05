Vereadores defendem temas para o desenvolvimento de Aquidauana

Sessão da câmara de vereadores de Aquidauana em 16.05.2023 / Ronald Regis/O Pantaneiro

Na noite desta terça-feira, 16 de maio, os vereadores de Aquidauana, se reuniram em mais uma sessão para discutir programas, propostas e assuntos, que dizem respeito ao município. Em suas apresentações, os parlamentares foram unânimes em destacar a importância da iniciativa da prefeitura, da FEMA e da Fundesporte, na inauguração das quadras de tênis de praia, no Ginásio Poliesportivo. O presidente da câmara, o vereador Nilson Pontim (MDB), falou sobre o evento, em nome da casa de leis, para os presentes no plenário e aos que acompanhavam a transmissão pela rádio e YouTube, da Câmara.

“Nós estivemos presentes e ficamos muito felizes em ver o que foi feito ali, ver o empenho da administração municipal, o empenho do governo do Estado, o empenho da Fundesporte, da FEMA, podendo trazer para Aquidauana, naquele complexo ali, atrações aonde a nossa juventude, possa participar mais, possa estar presente, praticando esportes, saindo da rua, saindo das drogas. E para isso, a gente pede que, realmente, a FEMA se dedique ao máximo. E nesse sentido, o executivo, a casa de leis está à disposição”, disse o presidente.

A saúde da mulher foi um tema apresentado pelo vice-presidente da câmara, o vereador, Reinaldo Kastanha (União Brasil), que solicitou junto ao vice-governador do Estado do MS, Barbosinha, solicitando o agendamento da carreta do Hospital de Amor, de Campo Grande, para a realização de exames de mamografia e preventivos contra o câncer, para as mulheres do município.

A atenção com os moradores do Vila Jardim Sumaré, foi apresentada na sessão, por meio de uma solicitação do vereador Anderson Meireles (MDB), que encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de planejamento, Ronaldo Ângelo, o pedido de um estudo para a instalação de uma praça de lazer, na Vila.

“Eles têm ali uma área, que é da associação, ficou por um tempo desativada e nós conversamos com o prefeito e já reativamos o campo de futebol, mas ainda tem um espaço ali, e a comunidade nos solicitou. O prefeito Odilon tem investido muito nessa área de parque e academia da saúde,” destaca o parlamentar.

Entre outras propostas, o parlamentar solicitou ao prefeito Odilon Ribeiro, ao secretário municipal de planejamento e urbanismo, Ronaldo Ângelo e ao assessor especial de trânsito, Flávio Gomes da Silva, uma sinalização no estilo “Proibido Seguir em Frente,” para a esquina das ruas Sete de Setembro com rua dos Ferroviários, no município.



Camisão e Piraputanga estiveram em pauta por contêiner para a coleta de lixo



A preocupação com a limpeza urbana, foi apresentada pelo vereador Humberto Torres (PSDB), que solicitou ao secretário municipal de planejamento, habitação e urbanismo, Ronaldo Ângelo e ao prefeito Odilon Ribeiro, a instalação de lixeira do tipo contêiner, nas imediações da curva perigosa na MS450 e o trevo da UEMS. A instalação requerida, visa facilitar a coleta de lixo para os moradores e comerciantes da região, o que contribui para o meio ambiente.

Uma brinquedoteca e banheiro, foram requeridos pelo vereador Valter Neves (PSD), que apresentou pedido ao prefeito Odilon Ribeiro, e ao secretário municipal de planejamento, urbanismo e obras, Ronaldo Ângelo, para o CMEI Dona Mafalda, no Bairro Alto, na cidade. O pedido do parlamentar visa levar melhores condições físicas aos alunos da unidade. Seguindo a atenção com educação, o parlamentar Everton Romero (PSDB), encaminhou ofício solicitando a retirada do meio fio da antiga quadra de vôlei, dentro da escola Estadual Prof. Antônio Salústico Areias, também no Bairro Alto. O parlamentar encaminhou o pedido ao secretário municipal de serviços urbanos e rurais, Archibald Joseph Lafayette (Sr. Mac).

O Hospital Funrural e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Distrito de Piraputanga, tiveram destaque em uma solicitação encaminhada ao deputado estadual, Pedro Caravina e ao diretor presidente da Agesul, Mauro Azambuja, pedindo a construção de duas faixas de travessia elevadas, devidamente sinalizadas, na MS450, onde fica a unidade de saúde e o espaço religioso. A iniciativa representa a preocupação do vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), com a segurança de quem transita pelos dois ambientes.

Segurança no trânsito e atenção ao fornecimento de energia elétrica também estiveram na pauta



A atenção com a segurança no trânsito voltou em discussão, pelo vereador Sargento Cruz (MDB), que encaminhou um pedido ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de planejamento urbanismo Ronaldo Ângelo, de um redutor de velocidade tipo ondulação transversal ecológica e de rápida instalação, para a rua Bichara Salamene, no bairro Serraria, na altura das farmácias existentes no local. A iniciativa tem o propósito de fazer com que os motoristas reduzam a velocidade dando mais segurança aos pedestres.

Também uma solicitação feita pelos moradores do bairro Nova Aquidauana, foi apresentada pelo vereador Marquinhos Taxista (PDT). Ele encaminhou ao diretor regional da Energisa S/A, Marcos Antônio Luglio, pedido de poda das árvores e da manutenção dos cabos de energia das ruas Cid Chebel, Boiadeira e Antônio Graça, todas no Nova Aquidauana. Segundo os moradores, os galhos estão atingindo a rede elétrica, oferecendo risco de rompimento da fiação, curto-circuito e queda no fornecimento de energia, o que vem acontecendo com frequência nas residências.

A sessão contou ainda com as felicitações dos vereadores pela passagem do dia do Gari, em 16 de maio. Todos destacaram os relevantes serviços que esse profissional presta a sociedade em Aquidauana assim bem como toda a categoria no território nacional.



Veja a entrevista com Vereador Anderson Meireles: