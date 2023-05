Vereadores de Aquidauana propõem melhorias em educação, meio ambiente e saúde

Câmara entregou moção de Aplausos ao projeto Horta Escolar na Escola Profº Antônio Salustio Areias / Rhobson Lima / O Pantaneiro

Os 13 vereadores de Aquidauana, estiveram reunidos em mais uma sessão, na noite do dia 9 de maio, e em mais uma assembleia, debateram temas relevantes para o desenvolvimento da cidade. Os parlamentares do município estão atuando atentos em buscar cada vez mais desenvolvimento para a cidade. Os temas debatidos são os mais variados desde educação, meio ambiente, saúde emprego, urbanismo entre tantos.



Atenção para o ESF Isaura Baes



O presidente da casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), abriu a sessão e em seguida os parlamentares iniciaram suas falas apresentando seus projetos e propostas. Pontim, apresentou aos demais vereadores e ao público presente na sessão, o pedido que encaminhou ao deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS), solicitando o valor de R$ 760.000,00 de emenda parlamentar para serem investidos na reforma do ESF Isaura Baes, no bairro Nova Aquidauana. Igualmente a iniciativa encaminhada ao deputado federal, o presidente da casa explicou que solicitou ao deputado estadual Márcio Fernandes (MDB), outra emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 para serem efetuados investimentos no setor da saúde na cidade de Aquidauana.

O presidente explicou que a demanda da população do município é muito grande e cada vez mais é preciso oferecer um serviço de saúde de qualidade para a população aquidauanense. Seguindo assembleia, o vice-presidente da casa, o vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), trouxe ao debate sua preocupação com o meio ambiente, especificamente com o parque da Lagoa Comprida. Kastanha solicitou à prefeitura da cidade, à Secretaria de Meio Ambiente e também a de planejamento e urbanismo, um estudo para se criar o estatuto da Lagoa Comprida, no município. Para o vereador a solicitação visa normatizar o maior parque da cidade, dando assim, legalidade as normas para proteção e preservação do mesmo. O tema educação foi mais uma vez discutido e motivo de preocupação, através da iniciativa do vereador, Sargento Cruz (MDB), que levou um pedido ao deputado estadual, Renato Câmara (MDB), solicitando uma intervenção do parlamentar junto ao secretário estadual de educação, Hélio Queiroz Daher, no sentido de viabilizar recurso para aquisição de ar condicionado, bebedouro e utensílios de cozinha para a tradicional Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR).



Atenção com a educação também esteve na pauta, através do projeto de lei do vereador Wezer Lucarelli (PSDB), que apresentou projeto de lei, estabelecendo normas para a aquisição de material didático-escolar a serem obedecidos pelos estabelecimentos de ensino da rede particular, no município de Aquidauana. Entre outras coisas, o projeto prevê que os consumidores poderão adquiri-los conforme o período em que serão efetivamente utilizados.





Distrito de Camisão e Bairro, Nova Aquidauana na atenção da câmara



O distrito de Camisão esteve na pauta da câmara, numa iniciativa do vereador Humberto Torres (PSDB), que entre outras providências, solicitou ao prefeito Odilon Ribeiro, ao secretário de planejamento, habitação e urbanismo Ronaldo Ângelo e ao diretor de trânsito do município, Flávio Gomes, estudos para a colocação de lombadas com placa de sinalização em frente ao posto de policiamento militar na avenida Camisão, no distrito de mesmo nome, em Aquidauana. A medida visa combater o abuso dos motoristas que trafegam pelo local. Também atento com a segurança no trânsito, o vereador Everton Romero (PSDB), pediu a realização de melhorias nas sinalizações de trânsito, tais como pintura na sinalização horizontal e vertical, indicando os redutores de velocidade, na Rua José Duarte, no bairro Santa Terezinha.



Atenção com a questão de urbanismo esteve na pauta dos parlamentares e uma delas, com foco nas ruas de chão batido no bairro Nova Aquidauana. O vereador Marquinhos Taxista (PDT) encaminhou uma solicitação ao governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), pedindo atenção com essa região da cidade, através de investimentos para pavimentação e calçamento das ruas de chão batido do bairro Nova Aquidauana. Na questão de pavimentação e urbanismo, o vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), também solicitou atenção para o patrolamento e cascalhamento da MS 170 (estrada retirinho).

Outra urbanização apontada na assembleia foi feita pelo vereador Tião Melo (Solidariedade) foi a complementação asfáltica das ruas José Ravaglia e Maria Eliza Teixeira, entre as ruas Francisco Dias Feitosa e Antônio Campelo, próximas à Vila Dona Nenê. Novamente o cuidado com a saúde foi apresentado pelo vereador Valter Neves (PSD), pedindo providências com relação às fezes de pombos que estão infestando o ESF José Vória, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana, oferecendo risco a saúde de todos naquele local. Os moradores das ruas Antônio Gomes de Abreu, Valdir Catchcart Ferreira, Francisco Vieira Coutinho e adjacências, todas na Vila Sumaré, foram lembradas pelo vereador Anderson Meireles (MDB), que solicitou providencias as autoridades municipais, a colocação de lajotas ou pavimentação do local, onde há muita avaria.

O vereador Chico Tavares (PT), reivindicou a colocação de grade de proteção nas laterais da ponte sobre o Córrego João Dias, na extensão da Rua Cassemiro Bruno, visando a segurança de todos que necessitam trafegar pelo local. Teve também Uma Moção de Congratulação, oferecida pelo vereador Professor Clériton (PP), e assinada por todos os demais parlamentares, ao ciclista José Henrique Nascimento Bezerra de Freitas, pela vitória do jovem, na (33.º) Corrida do Trabalhador. As sessões, que são transmitidas todas as terças, a partir das 19 horas, pelo YouTube da casa e rádio de Aquidauana, tem entrada aberta ao cidadão, na Parca Nossa Senhora Imaculada Conceição, 85, centro do município.



Veja a entrevista com Vereador Reinaldo Kastanha: