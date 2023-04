Vereadores de Aquidauana debatem propostas para a melhoria da cidade

População assiste sessão da Câmara de Aquidauana / Ronald Regis

Em sessão plenária, os 13 parlamentares da cidade de Aquidauana, se reuniram na terça, dia 18, para discutir e propor medidas que transformem a cidade num espaço cada vez melhor e mais justo para a população. Preocupados, todos os vereadores apresentam suas propostas e O Pantaneiro destaca algumas.

O presidente da Casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), em seu pronunciamento, ofereceu uma moção de aplausos, ao professor Darinei Marcos de Lima, da Escola Ada Moreira Barros, no Distrito de Cipolândia, e aos 35 estudantes da instituição, do 8º e 9º anos, pelas medalhas de ouro, prata e bronze que eles conquistaram durante a ONEE (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética), realizada em Brasília.

Além da moção, a noite seguiu com diversos temas propostos pelos parlamentares, como fez o vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), com a sugestão da criação de uma quadra para a prática de Tênis. O parlamentar explicou, que a iniciativa busca a inclusão social para crianças, jovens e adolescentes carentes, na região, por meio também desse esporte que educa, ajuda na coordenação motora, no raciocínio rápido e no desenvolvimento do trabalho em equipe.

Os debates seguiram, e a cada parlamentar que se pronunciava, uma nova proposta surgia, como a que fez o primeiro secretário da câmara, o vereador Humberto Torres (PSDB), pedindo providências ao prefeito Odilon Ribeiro, ao Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, Ronaldo Ângelo, e ao Secretário de Serviços Urbanos e Rurais do município, Archibald Macintyre (Mac), pedindo a pavimentação asfáltica para a rua Roberto Scaff, que necessita com urgência, de um patrolamento com cascalhamento, porque devido às chuvas a situação está difícil no local.

Semana dedicada a cuidar da saúde é um projeto de lei

O vereador Sargento Cruz (MDB), apresentou o projeto de lei propondo a criação de uma semana para se promover a conscientização sobre o câncer colorretal. O parlamentar defendeu que essa data deverá fazer parte do calendário municipal para tratar do assunto de maneira exclusiva, e deverá ocorrer na última semana do mês de março. Nesses dias, a prefeitura irá promover diversas ações com palestras, que busquem conscientizar e alertar todo cidadão para o problema, visando estimular a realização do exame e orientar para o tratamento.

Outro ponto levantado para melhorar o trânsito da população, foi defendido pelo vereador Marquinhos Taxista (PDT) para os moradores da Vila Icaraí, que encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, uma solicitação do lajotamento de toda Villa Icaraí, na cidade. O vereador defendeu, que esse é um pedido antigo dos moradores da localidade que reclamam de conviver com a poeira que é grande, nos dias quentes e a lama, nos dias de chuva.

Em homenagem as comemorações pela passagem do dia 19 de abril, dia dos povos indígenas, o vereador Tião Melo (Solidariedade), falou sobre sua origem e do seu pedido para os moradores de Taunay e Limão Verde, onde existem indígenas que necessitam der sua atenção.

“Falando em povos indígenas, o dia de povos indígenas é todos os dias. Inclusive eu sou filho de mãe indígena, com muito orgulho, represento aquela região Taunay- Ipegue, Limão Verde, é uma área que eu não tenho ido com frequência, mas ali, onde tem residências a gente tem um cuidado especial. Um problema que temos naquela MS 442, que foi recentemente entregue pelo governador no ano passado, e que está tende ali uns trechos meio complicados, que a população me cobra e me pede,” destaca o vereador.

A câmara dos vereadores é uma casa de leis onde os parlamentares se reúnem semanalmente para debater propostas e assim proporcionar um maior bem estar aos moradores da cidade. Em Aquidauana, as sessões acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas e são abertas à população, e transmitidas ao vivo pelo You Tube, através da página da Câmara, nesta plataforma.