Vereadores defendem desenvolvimento do município

Vereadores discutem assuntos para o desenvolvimento de Aquidauana / O Pantaneiro

Os parlamentares estiveram reunidos na terça, dia 23, para mais uma sessão em plenário, onde eles discutem os problemas e apresentam iniciativas buscando cada vez mais, oferecer qualidade de vida aos cidadãos. Os assuntos que os parlamentares debateram giram em torno de educação, saúde, urbanismo, segurança entre outros. As discussões entre os 13 vereadores estão sempre atentas em encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento do município.

O vereador Nilson Pontim, MDB, e presidente da casa, apresentou aos demais vereadores o pedido que encaminhou para a secretária municipal de educação, Wilsandra Aparecida de Lima Beda, uma solicitação que ele recebeu dos alunos e da comunidade, da Escola Municipal Ada Moreira Barros, no distrito de Cipolândia, sobre os computadores existentes na unidade para uso dos estudantes.

O presidente citou que, os 22 computadores chegaram na unidade escolar, através do repasse do duodécimo no ano de 2022, estão necessitando de um profissional para ensinar os jovens a manusearem o equipamento. Pontim lembrou que é importante permitir que os alunos possam usufruir dos computadores para aprimorar ainda mais, seus conhecimentos e o desenvolvimento pedagógico. O vereador solicitou também às autoridades competentes municipais e do Estado do MS, o reparo da ponte na MS 345, no trecho que liga ao distrito de Cipolândia.

O vice-presidente da casa, vereador Reinaldo Kastanha, União Brasil, demostrou preocupação com a rodoviária da cidade. Numa iniciativa, ele pediu ao prefeito Odilon Ribeiro, ao secretário de planejamento e urbanismo, Ronaldo Ângelo e à secretária de administração Marluce Martins Garcia Luglio, estudo para possíveis providências com relação à iluminação da rodoviária, como em todo o seu entorno, para evitar a ação de delinquentes que podem aproveitar da situação para cometer delitos.

Atenção aos pacientes oncológicos, à mulher e ao meio ambiente estiveram na ordem do dia

Um encaminhamento ao deputado estadual, Paulo Corrêa (PSDB), solicitando uma emenda parlamentar no valor de R$ 150.000,00, para aquisição um micro-ônibus com capacidade para 24 passageiros, dotado de poltronas executivas e plataforma elevatória para cadeirantes, foi uma proposta apresentada pelo vereador Valter Neves, PSD. O parlamentar explicou que o veículo será para o transporte dos 79 pacientes oncológicos que realizam tratamento, na capital Campo Grande, e que o restante do valor para essa aquisição cerca de R$ 100.000,00 será contrapartida da Prefeitura de Aquidauana.

Pensando no meio ambiente, o vereador Humberto Torres, PSDB, apresentou solicitação feita por ele, ao prefeito Odilon Ribeiro, à secretária municipal de saúde e saneamento, Patrícia Panachuki e ao coordenador municipal de controle de vetores, Sebastião Marques, o pedido de doação de pneus recolhidos pela cidade, que estejam em melhor estado de conservação. A intensão de Torres, é que os pneus sejam colocados numa quadra da escola Estadual Professor Antônio Salustio Areias, no bairro Alto em Aquidauana. A intenção é utilizar os pneus para trabalhar pedagogicamente e consciência ecológica.

A atenção com a agricultura esteve na apresentação do vereador Anderson Meireles, MDB, que atendendo pedidos que chegaram ao seu gabinete, solicitou estudos e ampliação de parcerias de apoio, para a realização de análise de solo, distribuição de insumos. Mesmo ciente de que a prefeitura já realiza esse trabalho, ele atendeu as solicitações e encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e à secretária municipal de produção, Paula Sousa Polini.

Em sua apresentação, o vereador Wezer Lucarelli, PSDB, apresentou Projeto de Lei que estabelece cotas para mulheres vítimas de violência doméstica nos programas de habitação social, no âmbito do município. Conforme justificativa do projeto, todas as formas de violência contra a mulher devem ser combatidas e repreendidas, razão pela qual, a medida pretende atender os efeitos sofridos pela vítima, em seus descendentes, que são na maioria das vezes atingidas pela falta de moradia decorrente da violência sofrida. As sessões da câmara acontecem todas às terças-feiras a partir das 19 horas, no plenário da câmara, na Praça da Matriz, 85 no centro da cidade com transmissão ao vivo pelo YouTube da casa de leis.