Vereadores de Aquidauana discutem segurança pública com a PM

Divulgação

Os vereadores de Aquidauana discutiram a segurança pública com a Polícia Militar em reunião realizada na segunda-feira (22).



Conforme divulgado pela Casa de Leis, participaram o coronel Anderson Rezende Diniz e o tenente coronel Carlos Magno da Silva.

Em parlamentares municipais colocaram em pauta as preocupações da segurança pública do município bem como as condições locais e o planejamento a ser realizado.



Foram tratados ainda assuntos referentes a estrutura física, efetivo profissional, Comitê de Segurança e demais proposições para melhorar a cada dia o atendimento da Polícia Militar nos bairros, distritos e aldeias.



“Sempre buscamos trabalhar em conjunto com o poder público para que dessa forma haja respaldo e apoio nas ações. Afinal nosso objetivo é comum: segurança pública para o bem do cidadão”, disse o coronel Anderson Rezende.



Participaram da reunião os vereadores Humberto Torres, Reinaldo Kastanha, Chico Tavares, Wezer Lucarelli, Valter Neves, Tião Melo, Marquinhos Taxista, Sebastiãozinho do Taboco, Everton Romero, professor Clériton e Anderson Meirelles.