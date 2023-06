Vereadores exaltam importância do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, sete anos de sucesso / O Pantaneiro

Durante a noite da terça-feira, 27 de junho, os vereadores de Aquidauana se reuniram em mais uma assembleia para tratar de assuntos pertinentes ao crescimento do município e para prestarem homenagens a cidadãos que realizam trabalhos de destaque para a sociedade local. Após o presidente da casa de leis, vereador Nilson Pontim (MDB), abrir a sessão, os parlamentares passaram a expor suas propostas e discussões. O vereador professor Clériton (PP), levantou a questão da segurança pública diante dos recentes furtos ocorridos no comércio da cidade. Para reforçar o questionamento de Clériton, o presidente acrescentou um argumento.

“Toda a câmara municipal, o prefeito, o executivo, têm sido cobrados os últimos acontecimentos na questão de roubos e assaltos, no nosso município, e não está tendo aquela resposta imediata, ocorrendo as prisões. Nós recebemos essas cobranças e temos que cobrar aos órgãos. O município, essa casa de leis, nós colaboramos financeiramente com esses órgãos da polícia, tanto da civil como da militar e a população, elas nos cobram com razão, e nós temos que cobra-los. A sociedade, a comunidade, ela quer uma resposta,” destaca o presidente.

Reforma para parque infantil, atenção com pacientes e Moção de Aplausos estiveram na sessão

O vereador professor Clériton (PP), entre suas explanações, destacou o valor e a importância da exposição de carros antigos realizada no município, nos dias 9,10 e 11 de junho, com o título, 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. O evento, que faz parte do calendário de festas da cidade, e que existe desde o ano de 2015 (com intervalos de covid-19), chegou na sétima edição.

A Moção de Aplausos, entregue pelo parlamentar para Rhobson Tavares Lima, organizador dessa festa, que agrega cultura, lazer, gastronomia e entretenimento, foi feita em conjunto com os demais vereadores de Aquidauana. A homenagem revelou o reconhecimento do valor desse tipo de evento para o município, que atrai e promove a diversão para um público de todas as faixas etárias, famílias e gente de estilos de vida diversificado, que se encontraram com muita harmonia.

Outra moção também foi entregue para a diretora da biblioteca pública municipal, Ana Maria Cipro, que atuou como coordenadora da Educação para o Trânsito, o que levou a servidora a ser merecedora do 11º Prêmio Cetran, da Educação para o Trânsito. Ana Maria recebeu dos parlamentares, através das mãos do vereador Humberto Torres (PSDB), uma Moção de Aplausos, por reconhecimento do trabalho da homenageada.

Outra questão apreciada pelos parlamentares, foi apresentada pelo vereador Anderson Meireles (MDB), que encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário municipal de Planejamento, Ronaldo ngelo, solicitação para reforma do parque infantil e da academia da saúde, instalados no Centro Comunitário da Vila José da Portuguesa.

Os pacientes que necessitam se deslocar diariamente de Aquidauana para Campo Grande, e que utilizam o transporte de ônibus disponibilizado pela prefeitura, foram defendidos pelo vereador, Sargento Cruz (MDB). O parlamentar encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de Planejamento, Obras Públicas e Urbanismo, Ronaldo ngelo, a instalação de proteção para os passageiros que ficam expostos ao tempo, devido à falta de um abrigo.

A sessão teve também homenagem especial aos Paratletas da Fundação Pestalozzi, por feitos brilhantes em torneio

Os paratletas da Associação Pestalozzi de Aquidauana, que participaram do primeiro Jogos Nacionais Paradesportivo do Movimento Pestalozziano, entre os dias 21 a 25 de junho 2023 em Brasília, receberam uma Moção de Aplausos. A homenagem, que partiu dos vereadores, Sargento Cruz (MDB), professor Clériton (PP) e Valter Neves (PSD), e demais parlamentares que compõem a casa de leis, reconheceu o valor e a importância de todos os paratletas que estiveram representando o Estado do Mato Grosso do Sul, nesse campeonato e seus respectivos técnicos.

Os professores, Ademir Farias Corrêa; Higor Assis Brito de Oliveira; Isabele Icety Silveira e Lázaro Antônio de Sena, responsáveis por toda preparação da delegação, recebem ao lado de sua equipe a Moção de Aplausos, numa noite de muita emoção, alegria e reconhecimento.

Outro paratleta da Pestalozzi, que também recebeu uma Moção de Aplausos em aprovação por toda a casa de leis, foi o paratleta Gilson Matos, que recentemente foi matéria aqui nesse site, por se consagrar Campeão Regional Centro-Oeste, na bocha, em Brasília. Agora, Gilson vai representar o Estado do MS, no torneio brasileiro de bocha paralímpica em Fortaleza, Ceará. O projeto de bocha adaptada é coordenado pelo e realizado pelo professor de educação física Lázaro Sena, da Associação Pestalozzi.

Assegurados e peritos do INSS e meio ambiente receberam atenção para Aquidauana

A proposta da criação de uma campanha para divulgar e ampliar pontos de coleta para descartes de pilhas, baterias e lâmpadas, foi apresentada pelo vereador Valter Neves (PSD), que encaminhou sua medida ao secretário municipal de Meio Ambiente Wanderley dos Santos Mariano.

Em defesa de sua iniciativa, o parlamentar explicou que esses materiais não devem ser descartados no lixo convencional, porque eles contêm metais pesados que, ao serem jogados em lixões, podem contaminar a água dos lençóis freáticos. Atento às questões que envolvem beneficiários e perícia médica no INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), o vereador Chico Tavares (PT), trouxe para o debate a necessidade de peritos para o INSS, regional de Aquidauana. Tal solicitação e pedido de viabilidade, o parlamentar encaminhou para o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, ao deputado federal Vander Loubet (PT-MS); para a deputada federal Camila Jara (PT-MS); ao superintendente do INSS da região Centro-Oeste, Lucindo Ribeiro da Silva Filho e demais representantes do órgão nas cidades de Aquidauana e Anastácio. Tavares explicou que sua medida se deu diante do tempo de espera que um contribuinte tem levado, de cerca de seis meses, para marcar atendimento para perícia. Enquanto não realiza a perícia, e recebe o seu laudo, este trabalhador fica descoberto de receber seu benefício, o que acaba por prejudicar algo que, não está muito, bom com o cidadão a ser periciado.

A noite contou ainda com diversos temas apresentados por todos os parlamentares. As sessões acontecem para que em reunião os parlamentares apresentem propostas e projetos, muitos deles recebidos por cidadãos que abordam o parlamentar ou enviam por redes sociais, solicitações e sugestões de medidas que proporcionam melhorias para o município e bem-estar para a população.