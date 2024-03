Vereadores de Aquidauana prestam homenagens à família do ex-cacique Alcery Marques

Família de Alecry Marques recebeu a moção de pesar / Rhobson Lima

Na noite de terça-feira, dia 19, a Câmara de Vereadores de Aquidauana conduziu a 6ª Sessão Ordinária, destacando-se por debates, indicações, moções e a apresentação de projetos de lei. Estiveram presentes Nilson Pontim (MDB), presidente da Câmara Municipal; Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro secretário; Chico Tavares (PT), segundo secretário; além dos vereadores Professor Clériton Alvarenga (PP), Sargento Cruz (MDB), Marquinhos Taxista (PDT), Wezer Lucarelli (PSDB), Everton Romero (PSDB), Tião Melo (SOLIDARIEDADE), Valter Neves (PSD) e Anderson Meireles (MDB).



Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, o presidente da Câmara, Vereador Nilson Pontim (MDB), compartilhou: “Tivemos projetos votados, moção de pesar entregue à família de Alcery pelo seu falecimento, ex-cacique da aldeia Lagoinha. Além disso, recebemos a visita do Coronel Resende do CPA-3, que veio conhecer os vereadores pela primeira vez, um momento importante para fortalecer o diálogo e a parceria com a Polícia Militar.”

Coronel Resende do CPA-3 participou da Sessão - Foto: Rhobson Lima / Jornal O Pantaneiro

O presidente anunciou que o legislativo devolverá R$400 mil ao executivo para serem investidos em reformas do Asilo e postos de saúde. “Decidimos, em comum acordo, colaborar com o município. Esta devolução será investida no Asilo e nas ESFs da cidade.”

O vice-presidente, vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), solicitou ao secretário Ronaldo Ângelo e ao Diretor de Trânsito, Flavio Gomes, a implantação de novas sinalizações horizontais e verticais, indicando "Proibido Seguir em Frente", na esquina da Rua Sete de Setembro com a Rua dos Ferroviários, visando melhor localização e visibilidade.

Foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei que institui e inclui no calendário de eventos esportivos do município de Aquidauana o “Desafio Morro do Paxixi”, de autoria do Vereador Humberto Torres (PSDB).

O vereador Professor Clériton (PP) fez uma indicação para uma campanha de orientação aos condutores de bicicletas elétricas, ressaltando a importância durante a sessão legislativa de terça-feira.

Vereador Sargento Cruz (MDB) propôs ao executivo a instalação de uma lixeira pública grande em frente ao Centro de Controle de Zoonoses de Aquidauana, na Rua Antônio Alves Correa, próximo à Cacha, com o objetivo de manter a limpeza da região. Encaminhou também ao Deputado Estadual Renato Câmara, um pedido de um micro trator para a Associação dos Pequenos Agricultores e Pecuaristas da Aldeia Limão Verde.

Sessão desta de terça-feira - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O vereador Everton Romero (PSDB) solicitou ao secretário de planejamento Ronaldo Ângelo, com cópias ao diretor de trânsito Flávio Gomes e ao prefeito Odilon Ribeiro, a instalação de uma faixa de pedestre elevada em frente ao Centro de Educação Infantil Dona Mafalda, durante a sessão legislativa na noite de terça-feira.

Vereador Valter Neves (PSD) encaminhou ao executivo uma indicação visando viabilizar o lajotamento ou pavimentação asfáltica na Rua Vice-Prefeito Sebastião Santos da Rosa, Vila Cidade Nova em Aquidauana.

Vereador Anderson Meireles (MDB) indicou ao executivo um estudo para o lajotamento das ruas da Vila Arara Azul e Jardim Aeroporto I, atendendo a uma reivindicação da comunidade local.

Vereador Marquinhos Taxista (PDT) apresentou um expediente para ser encaminhado ao prefeito Odilon Ribeiro com cópia ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio de Barros Albuquerque, reivindicando o patrolamento de todas as ruas de terra do bairro Nova Aquidauana.



