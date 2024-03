Vereadores lembram dia internacional da mulher com atenção voltada a elas

Ronald Regis / O Pantaneiro

Os vereadores de Aquidauana, estiveram reunidos em mais uma sessão na casa de leis, na noite desta terça-feira, 05 de março. Na tribuna do Plenário Estevão Alves Correia, os parlamentares lembraram das mulheres que são homenageadas mundialmente neste dia 8 de março. A assembleia contou ainda com várias propostas para o desenvolvimento do município, como a reforma do centro de convivência do idoso e a reativação da fábrica de lajotas no instituto penal e também um parque para as crianças.



Mulheres sob a atenção dos parlamentares



Em decorrência do dia 8 de março, internacional da mulher, a câmara de vereadores de Aquidauana, através de seus parlamentares, destacou a importância da data e debateram propostas pertinentes a elas.



Atentos ao conforto, principalmente, das mulheres feirantes na estação ferroviária, no centro da cidade, foi discutida a proposta para a construção de um banheiro, tanto feminino quanto masculino, no local. A intenção do vereador Anderson Meireles (MDB) é atender às trabalhadoras indígenas que ali comercializam seus produtos da agricultura familiar. Esse pedido, o parlamentar encaminhou em nome da casa de leis, ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de Planejamento Ronaldo Angelo.

Reconhecendo a importância dessas mulheres no trabalho, o vereador Tião Melo (SOLIDARIEDADE) foi à tribuna defender, a criação do dia Municipal da Feirante Indígena. O parlamentar apresentou seu projeto de lei aos demais vereadores, destacando que o dia 17 de abril será dedicado anualmente a essas mulheres trabalhadoras, no calendário municipal de Aquidauana.

Conforme o projeto, a data deverá ser marcada com diversos eventos e oficinas de capacitação e exposições.

Também esteve na pauta o pedido de tendas para o Centro de Referência Indígena, conhecido como “Feirinha dos índios”, na Rua Estevão Alves Correia, onde muitas indígenas também comercializam produtos agrícolas.



O esporte e a mulher, foi apresentado por meio de um projeto de lei do vereador Everton Romero (PSDB), que propõe a criação de um Programa Municipal de Incentivo à Prática de Futebol Feminino, o FUTFEM. A proposta, apresentada aos parlamentares, pretende difundir e estimular a prática do futebol em todas as modalidades desse esporte, entre o sexo feminino, no município de Aquidauana, via programas municipais.



Moção de Aplauso reconhecendo a relevância de trabalhos na cidade



O trabalho de destaque para a população de Aquidauana é sempre homenageado por meio de uma moção. Nesta terça-feira, os parlamentares em apoio a iniciativa do vereador Humberto Torres (PSDB), entregaram uma Moção de Aplauso para a coordenadora do programa Melhor em Casa do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar), a enfermeira, Ana Keli da Silva Benites, pelos serviços prestados ao município de Aquidauana. O programa realizado pelo SAD foi implantado pela atual gestão municipal e vem demonstrando um serviço de excelência à população.

A moção foi votada, aprovada, assinada e entregue pelos 13 parlamentares que compõem a casa de leis. Nilson Pontim (MDB) - Presidente da Câmara Municipal; Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL), vice-presidente da Câmara; vereador Humberto Torres (PSDB), primeiro Secretário da Câmara; vereador Chico Tavares (PT), segundo Secretário; vereador Professor Clériton Alvarenga (PP); vereador Sargento Cruz (MDB); vereador Marquinhos Taxista (PDT); vereador Wezer Lucarelli (PSDB); vereador Everton Romero (PSDB); vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB); vereador Tião Melo (SOLIDARIEDADE); vereador Valter Neves (PSD) e vereador Anderson Meireles (MDB). Juntos, eles apreciam e votam todas as leis do legislativo de Aquidauana.



Turismo, trânsito, crianças e idosos sob a atenção dos parlamentares



Os parlamentares apreciaram diversas proposições feitas pelos vereadores na tribuna da casa de leis. Uma delas, trata de reforma do CCI (Centro de Convivência do Idoso). O vereador Humberto Torres (PSDB), apresentou o pedido de estudos para melhorias e ampliação desse espaço social, importante para a população. Essa iniciativa, o parlamentar encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro, e ao secretário de Planejamento, Ronaldo Angelo.

Os parlamentares também apreciaram a solicitação para instalação de um parque infantil na região do Shopping Barrakech, no Bairro Alto, em Aquidauana, defendido pelo vereador Chico Tavares (PT). O pedido do parlamentar, que foi levado ao secretário de Planejamento e Urbanismo, Ronaldo Angelo, e ao prefeito Odilon Ribeiro, atende aos pedidos que ele recebeu de moradores da região que se queixam da ausência de um espaço e lazer para as crianças da região, nos fins de tarde como de semana também.



O presidente da Casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), subiu à tribuna do Plenário Estevão Alves Correia, para apresentar sua proposição, que diz respeito aos cuidados com o trânsito. O parlamentar encaminhou ao Diretor do Departamento de trânsito de Aquidauana, Flávio Gomes da Silva Filho, o pedido de estudo técnico e financeiro que viabilize a sinalização vertical e horizontal na rotatória existente entre as Ruas Quintino Bocaiuva e Bichara Salamene.



O presidente explicou que essa medida vai aumentar a segurança no trânsito, além de contribuir para a orientação e organização do tráfego.



Outra proposta apresentada pelos parlamentares diz respeito a implantação de um letreiro turístico personalizado com a frase “EU AMO PIRAPUTANGA”, nas entradas desse distrito, dando boas-vindas aos turistas. O vereador argumentou que essa saudação acolhe de forma positiva o turista que faz selfie e espalha em suas redes sociais, promovendo a região rica no turismo.

Destaque ao trabalho dos internos do semiaberto, ao esporte, à Sanesul e Energisa na pauta dos vereadores



A reativação do Programa Caminho do Bem, desenvolvido com internos do EPA (Estabelecimento Penal de Aquidauana), foi apresentado pelo vereador Anderson Meireles (MDB), que encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro, ao diretor do EPA e ao secretário de Planejamento, Ronaldo Angelo, o pedido de realização de estudos para reativar, por meio desse programa, a fábrica de lajotas nas instalações do semiaberto. Em sua apresentação demais parlamentares, o vereador lembrou que esse programa já aconteceu no município, foi muito positivo e permitiu oferecer trabalho a internos do semiaberto que tanto contribuiu para o lajotamento de diversas vias de Aquidauana.



Outro assunto debatido na sessão da casa de leis, foi apresentado pelo vereador Professor Clériton (PP), que encaminhou ao Comandante da PMA (Polícia Militar Ambiental), Tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva, o pedido de cessão de redes apreendidas em operações da corporação, para serem aproveitadas no campo de futebol da Vila Pinheiro, em Aquidauana.

O vereador Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL), apresentou as solicitações que recebeu de moradores do município, solicitando que o secretário municipal de Serviços Urbanos, Márcio de Barros Albuquerque, que seja feito o acompanhamento e a manutenção das lajotas na rua Estevão Alves Correa.



O parlamentar questionou junto aos vereadores, a qualidade dos serviços realizados pela empresa terceirizada pela Sanesul (Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul). Em seu discurso, o vereador lembrou que a companhia vem sendo alvo de diversas conversas na câmara dos vereadores, devido à má qualidade que a empresa terceirizada pela Sanesul, vem realizando, sem uma devida fiscalização, em reparos de asfaltamento e lajotamento, após a realização de serviços de saneamento no município.



Outra abordagem relacionada ao serviço de concessionárias, foi feita na tribuna pelo vereador Sargento Cruz (MDB), ao apresentar pedido que recebeu de moradores da Rua Mário Guerreiro, 1.300, na altura da Escola Estadual Dóris Mendes, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana. No local, os galhos das árvores estão entrelaçados na rede elétrica, oferecendo risco de curto-circuito, de rompimento dos cabos e de exposição da população ao perigo de descarga elétrica. O problema, segundo o parlamentar, também vem afetando o fornecimento de energia elétrica no local.



A noite foi bastante produtiva no legislativo com apresentação também de temas relacionados a questão de urbanismo. Assim, o vereador Marquinhos Taxista (PDT), encaminhou ao diretor presidente da AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Mauro Azambuja Rondon, solicitando estudos para a realização de reforma na ponte Baia Negra, no Município. Segundo apresentou o parlamentar, a deterioração da estrutura tem levado dúvida aos moradores e motoristas que trafegam pela ponte sobra a resistência dela ao peso do tráfego. Ainda em sua exposição, o vereador defendeu o mesmo trabalho para as pontes na MS 170 da Fazenda Retirinho até a Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana. A cabeceira dessas travessias necessitam de manutenção.



As sessões da câmara Municipal de Aquidauana, realizadas todas as terças-feiras com a presença dos 13 vereadores do município, a partir das 19 horas, no Plenário Estevão Alves Correia, na praça da Matriz, no centro de Aquidauana, é aberta ao público.



