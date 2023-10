Vereadores recebem o gerente regional da Sanesul e apresentam reivindicações

Vereadores se reuniram com a empresa / Divulgação

Os vereadores de Aquidauana receberam na manhã desta segunda-feira (30), na sala de reuniões, o gerente regional Danilo Pires do Espírito Santo e o coordenador comercial, Sidne Oliveira Soares para apresentar algumas reinvindicações solicitadas pela comunidade. O convite foi feito pelo presidente da Casa, vereador Nilson Pontim em nome de todos os edis.

Entre os questionamentos estão: a falta d’água, a falta de informação sobre o corte no fornecimento, a abertura de buracos nas ruas recém asfaltadas e a demora nos reparos nesses locais.

O gerente regional reforçou que a Empresa tem trabalho para resolver da melhor forma possível as demandas da população. “Estamos aqui para esclarecer os questionamentos e dar as respostas necessárias. Algumas situações vamos levar e apresentar a diretoria da Sanesul. Nós temos um volume de obras grandes na cidade e um aumento considerável no consumo o que acaba potencializando os problemas”, disse.

Para o vereador Sebastiãozinho do Taboco (requerente) a reunião foi produtiva e deve trazer novas respostas em breve. “Quero agradecer os representantes da Sanesul pela disponibilidade e pela prontidão em nos atender. Sei que tem situações mais complicadas para ser atendidas e outras que serão acolhidas assim que possível. Estamos fazendo nossa parte como vereadores e buscando atender os anseios dos aquidauanenses”.

Aquidauana saiu de 17% para 55% de investimento em rede de esgoto nos últimos cinco anos, conforme relatório apresentado pelo gerente regional. O planejamento estratégico do governo é que a Sanesul cumpra a meta da universalização do esgotamento sanitário nos 68 municípios visando antecipar as normas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Participaram da reunião os vereadores Nilson Pontim (Presidente da Câmara), Reinaldo Kastanha, Chico Tavares, Wezer Lucarelli, Valter Neves, Sebastiãozinho do Tabôco, sargento Cruz, Marquinhos Taxista, Anderson Meireles e professor Clériton.