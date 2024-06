Vereadores votam hoje projeto que determina LDO para 2025 em Aquidauana

Divulgação

Os vereadores de Aquidauana se reuniram na sala da presidência da Câmara Municipal, na manhã de ontem (3), para deliberar sobre o projeto encaminhado pelo Poder Executivo e que foi apresentado na reunião das Comissões Permanentes.

Em discussão, estava o Projeto de Lei n.016/2024 que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.

Segundo informações do presidente, vereador Nilson Pontim, após deliberação, o projeto de lei foi incluso na pauta e segue para votação em plenário na Sessão Legislativa de hoje (04) prevista para ter inicio às 19 horas.

As sessões legislativas acontecem toda terça presencialmente e são abertas a presença do público. Nas redes sociais Facebook e Youtube são feitas as transmissões ao vivo e também através das ondas da América FM 100,9.