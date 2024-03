Véspera de feriado será de temperaturas amenas para Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

A véspera de feriado será de temperaturas médias em Aquidauana. Nesta quinta-feira, os moradores podem esperar um dia ensolarado e quente, de acordo com as previsões meteorológicas. A temperatura mínima está prevista para ser de 22ºC, enquanto a máxima pode atingir os 29ºC.

Além disso, a umidade do ar estará relativamente baixa, em torno de 5%. Por isso, é importante manter-se hidratado e proteger-se do sol, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

Portanto, aproveite o dia para atividades ao ar livre, mas não se esqueça de tomar as devidas precauções para garantir seu conforto e bem-estar diante das condições climáticas previstas para hoje em Aquidauana.