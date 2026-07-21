Vigilância em Saúde de Aquidauana promove capacitação no Hospital Funrural

Treinamento busca fortalecer os protocolos após implantação do Pronto Atendimento 24 Horas na unidade
Hospital Funrural passou a contar com Pronto Atendimento 24 Horas / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), promoveu uma capacitação voltada aos profissionais de enfermagem e do laboratório do Hospital Funrural. A iniciativa foi conduzida pela equipe da Vigilância em Saúde e teve como objetivo fortalecer os fluxos de atendimento e a integração entre os serviços hospitalares e a vigilância epidemiológica.
A qualificação ocorre após a implantação do Pronto Atendimento 24 Horas no Hospital Funrural, medida que ampliou a capacidade e aumentou a demanda pelos serviços de saúde no município.
Durante a capacitação, os profissionais receberam orientações sobre notificação de doenças e agravos de notificação compulsória, solicitação de exames, encaminhamentos, fluxos da vigilância epidemiológica e procedimentos previstos nos protocolos do Ministério da Saúde para situações de interesse em saúde pública.
Além da atualização técnica, o encontro também reforçou a importância da comunicação entre as equipes, da correta alimentação dos sistemas de informação e do cumprimento dos protocolos estabelecidos, garantindo maior agilidade na identificação, monitoramento e controle de doenças.
Segundo a equipe da Vigilância em Saúde, ações como essa contribuem para a padronização dos processos de trabalho, fortalecem a atuação dos profissionais e asseguram que as informações epidemiológicas sejam registradas de forma adequada, permitindo o planejamento de ações de prevenção e controle no município.
A capacitação integra as medidas adotadas pela administração municipal para qualificar e acompanhar a ampliação dos serviços de saúde no Hospital Funrural, mantido pela Sociedade Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar. Desde o último dia 13 de julho, a unidade passou a funcionar em regime de Pronto Atendimento 24 Horas.
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