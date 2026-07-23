Vigilância Sanitária alerta sobre riscos de exames de vista irregulares em Aquidauana

Órgão informou que mantém fiscalização contínua dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário / Arquivo/O Pantaneiro

A Vigilância Sanitária de Aquidauana reforçou, em comunicado divulgado nesta semana, o alerta à população sobre os riscos da realização de exames de vista em locais que não seguem as normas sanitárias. A orientação envolve, em especial, os casos em que o atendimento está vinculado à venda de óculos, lentes ou armações.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), a recomendação é que os exames sejam realizados apenas em estabelecimentos regularizados e por profissionais habilitados, garantindo uma avaliação segura e de qualidade.

A Vigilância Sanitária destacou que ofertas de exames gratuitos ou com valores muito abaixo do praticado no mercado, condicionadas à compra de produtos ópticos, podem representar conflito de interesses e comprometer a qualidade da avaliação visual, resultando em prescrições inadequadas e prejuízos à saúde dos pacientes.

Entre as principais irregularidades identificadas estão a realização de exames em locais sem estrutura adequada, o uso de equipamentos fora dos padrões exigidos e a prestação do serviço em desacordo com a legislação sanitária.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, orienta a população a buscar serviços confiáveis, já que situações irregulares podem dificultar o diagnóstico correto e atrasar a identificação de doenças oculares que necessitam de tratamento.

"É importante que o cidadão procure estabelecimentos regularizados e desconfie de ofertas que condicionem o exame à compra de óculos. A saúde dos olhos exige uma avaliação técnica criteriosa, realizada dentro das normas sanitárias, garantindo segurança e qualidade no atendimento", destacou.

Além da possibilidade de uma prescrição incorreta do grau dos óculos, a Vigilância Sanitária alerta que exames realizados de forma irregular podem deixar de identificar doenças oculares importantes, comprometendo a saúde visual e retardando o início do tratamento adequado.

O órgão informou, ainda, que mantém fiscalização contínua dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário e orienta que, em caso de dúvidas ou suspeitas de irregularidades, a população procure a Vigilância Sanitária Municipal para obter informações ou registrar denúncias.