Vila Bancária recebe etapa da vacinação antirrábica em Aquidauana

Ação está sendo realizada na Associação de Moradores da Vila Bancária / Arquivo O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), dá continuidade à Campanha de Vacinação Antirrábica nesta quinta (06) e também na sexta-feira (07). A ação está sendo realizada na Associação de Moradores da Vila Bancária, com atendimento das 07h às 11h e das 13h às 17h durante os dois dias.

A vacinação é destinada a cães e gatos e tem como objetivo proteger os animais contra a raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos, mas que pode ser prevenida por meio da imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os tutores a levarem seus animais ao ponto de vacinação durante os horários de atendimento, contribuindo para a proteção da saúde dos pets e de toda a comunidade.

A campanha integra as ações permanentes de prevenção e controle da raiva no município e reforça a importância da vacinação anual de cães e gatos. A imunização é gratuita.

A Associação de Moradores da Vila Bancária está localizada na Rua Projetada 2, s/n.