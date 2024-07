Vila Fragelli sedia grande final da Copa Brasil Gazin

Há várias semanas, o futebol amador de Aquidauana ficou agitado com as partidas do campeonato “Copa Brasil Gazin”, edição 2024. A grande final aconteceu no domingo, 30, atraindo centenas de pessoas na vila José Fragelli.

O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado dos vereadores Valter Neves, Reinaldo Kastanha e Clériton Alvarenga, esteve assistindo a partida decisiva, na qual sagrou-se campeão o time da Gazin, que venceu por 2 a 0 o União Água Viva. A premiação foi troféus, medalhas e R$ 2.000 para o campeão; vice-campeão - troféus, medalhas e R$ 1 mil reais. O campeonato também premiou o artilheiro e goleiro menos vazado com gratificação de R$ 100 e troféus.

Na categoria feminina, a equipe campeã foi o Atlético Futebol Clube que levou como premiação troféus, medalhas e R$ 500 reais. Já a vice-campeã foi a equipe do Paiaguas/Tá Ligado Instalação, que foi premiada com troféus, medalhas e R$ 200 reais. Também foram premiadas a artilheira e goleira menos vazada com troféus.

O campeonato foi organizado pelo Grêmio Esportivo Comunitário Arena Fragelli, reuniu 06 equipes no feminino e 09 no masculino, contou com apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA) e patrocínio de empresas privadas.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana