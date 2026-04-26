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COMEMORAÇÃO

Vila Pinheiro realiza manhã de Páscoa com diversão e integração

O evento contou com uma programação diversificada, pensada com carinho para todas as idades.

Imprensa Prefeitura de Aquidauana

Publicado em 26/04/2026 às 09:32

Atualizado em 26/04/2026 às 09:36

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Assessoria de imprensa da Prefeitura de Aquidauana

Na manhã deste sábado, 25, a ESF da Vila Pinheiro promoveu uma comemoração de Páscoa, reunindo a comunidade em um momento especial de alegria, integração e cuidado com as famílias atendidas pela unidade.

O prefeito Mauro do Atlântico, o presidente da câmara municipal - Vereador Everton Romero e a secretária de Saúde e Saneamento - Sandra Calonga acompanharam a comemoração.

O evento contou com uma programação diversificada, pensada com carinho para todas as idades. As crianças e seus familiares participaram de brincadeiras recreativas, que trouxeram leveza e diversão ao ambiente, além do aguardado sorteio de brindes, que animou ainda mais o público presente.

“Momentos como este fortalecem os laços com a comunidade e reforçam que a saúde vai muito além do atendimento clínico. É sobre acolher, cuidar e estar presente na vida das pessoas”, disse o prefeito Mauro do Atlântico.

Um dos pontos altos da celebração foi a apresentação teatral do grupo Aquidarte, que encantou os participantes com uma mensagem significativa sobre a Páscoa, destacando valores como amor, esperança e renovação.

“É muito gratificante ver a união entre equipe, gestão e comunidade em uma ação que promove bem-estar, alegria e aproxima ainda mais os serviços públicos da população”, destacou o vereador Everton Romero.

A programação também teve momentos de animação conduzidos pela Equipe Multidisciplinar, que se destacou pela dedicação e envolvimento com a comunidade.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas de forma integral. Iniciativas como essa mostram que acolhimento, prevenção e humanização caminham juntos no fortalecimento da saúde pública.” afirmou a secretária de Saúde e Saneamento - Sandra Calonga.

A comemoração de Páscoa na ESF da Vila Pinheiro foi um sucesso, deixando marcas de alegria e fortalecendo os laços entre a equipe de saúde e a comunidade atendida.

“Preparamos tudo com muito carinho para acolher nossa comunidade neste momento tão especial. Agradecemos a cada profissional envolvido e a todos que participaram, contribuindo para uma manhã de alegria, união e cuidado com as nossas famílias”, finalizou a enfermeira-chefe Geuvânia Nascimento.

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