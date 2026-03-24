Acessibilidade

24 de MarÃ§o de 2026 • 17:49

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Cidadania

Vila Pinheiro recebe neste sÃ¡bado o projeto "Meu Bairro Acontece" com serviÃ§os gratuitos

AÃ§Ã£o serÃ¡ realizada em frente ao CMEI Dr. AntÃ´nio de Arruda Sampaio, das 15h Ã s 21h, com atendimentos, festival de prÃªmios, mÃºsica ao vivo e espaÃ§o kids

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 15:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A aÃ§Ã£o Ã© promovida pela prefeitura de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Vila Pinheiro será palco neste sábado (28) do projeto "Meu Bairro Acontece", uma ação integrada da Prefeitura de Aquidauana que leva serviços gratuitos, lazer e cidadania para as comunidades. O evento acontece em frente ao CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio, das 15h às 21h, e promete movimentar o bairro com uma programação diversificada para todas as idades.

Das 15h às 18h, a população terá acesso a atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e beleza, com serviços como aferição de pressão, testes rápidos, orientações sociais, corte de cabelo e outros, facilitando o acesso a direitos e cuidados essenciais.

A partir das 18h, a programação ganha um tom festivo com festival de prêmios, feira, música ao vivo e espaço kids, garantindo diversão para as famílias. A ação contará ainda com o reforço do Mutirão Cidade Limpa, que atuará na organização e limpeza do bairro, deixando o ambiente mais agradável para os moradores.

A iniciativa integra o calendário de ações itinerantes da administração municipal, que percorre diferentes bairros levando serviços e lazer para perto da população. A Prefeitura de Aquidauana convida todos os moradores da Vila Pinheiro e regiões vizinhas a participarem. Chame a família, convide os vizinhos e venha prestigiar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Infraestrutura

Vila Pinheiro recebe prÃ³xima etapa do MutirÃ£o Cidade Limpa no dia 26

FÃ©

ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o divulga programaÃ§Ã£o da Semana Santa 2026

OcorrÃªncia

Bombeiros realizam buscas por homem apÃ³s suspeita de afogamento no Rio Aquidauana

Adolescente morre apÃ³s afogamento no Porto Geral de LadÃ¡rio

CrianÃ§a de 2 anos Ã© resgatada apÃ³s afogamento no Rio Paraguai-Mirim

Moradores anunciam possÃ­vel afogamento no Rio Aquidauana

PolÃ­cia

Loja Ã© arrombada e tem bicicleta e celulares furtados em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Semana comeÃ§a com 13 vagas de emprego em Aquidauana

ÃšLTIMAS

InaceitÃ¡vel

TJMS divulga nota de repÃºdio a ataques racistas contra conselheiro do CNJ e juÃ­za do STF

Tribunal sul-mato-grossense manifesta solidariedade aos magistrados e reafirma compromisso com o enfrentamento ao racismo

Galeria de fotos

UEMS Aquidauana-MS: ExercÃ­cio CooperaciÃ³n XI

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo