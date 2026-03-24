Vila Pinheiro recebe neste sÃ¡bado o projeto "Meu Bairro Acontece" com serviÃ§os gratuitos

A aÃ§Ã£o Ã© promovida pela prefeitura de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Vila Pinheiro será palco neste sábado (28) do projeto "Meu Bairro Acontece", uma ação integrada da Prefeitura de Aquidauana que leva serviços gratuitos, lazer e cidadania para as comunidades. O evento acontece em frente ao CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio, das 15h às 21h, e promete movimentar o bairro com uma programação diversificada para todas as idades.

Das 15h às 18h, a população terá acesso a atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e beleza, com serviços como aferição de pressão, testes rápidos, orientações sociais, corte de cabelo e outros, facilitando o acesso a direitos e cuidados essenciais.

A partir das 18h, a programação ganha um tom festivo com festival de prêmios, feira, música ao vivo e espaço kids, garantindo diversão para as famílias. A ação contará ainda com o reforço do Mutirão Cidade Limpa, que atuará na organização e limpeza do bairro, deixando o ambiente mais agradável para os moradores.

A iniciativa integra o calendário de ações itinerantes da administração municipal, que percorre diferentes bairros levando serviços e lazer para perto da população. A Prefeitura de Aquidauana convida todos os moradores da Vila Pinheiro e regiões vizinhas a participarem. Chame a família, convide os vizinhos e venha prestigiar.

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