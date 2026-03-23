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Vila Pinheiro recebe prÃ³xima etapa do MutirÃ£o Cidade Limpa no dia 26

AÃ§Ã£o jÃ¡ percorreu seis bairros desde fevereiro e os trabalhos comeÃ§aram nesta segunda na Vila Cidade Nova

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 13:30

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Nesta segunda-feira (23), os trabalhos tiveram inÃ­cio na Vila Cidade Nova, nas imediaÃ§Ãµes da Escola Marechal Deodoro da Fonseca / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Vila Pinheiro será a próxima localidade a receber o Mutirão Cidade Limpa em Aquidauana. A ação está programada para esta quinta-feira (26) e integra o cronograma contínuo de limpeza urbana e combate a focos do mosquito Aedes aegypti.

Nesta segunda-feira (23), os trabalhos tiveram início na Vila Cidade Nova, nas imediações da Escola Marechal Deodoro da Fonseca. Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Sargento Cruz e Ana Saravy, secretários municipais e lideranças comunitárias, acompanhando as equipes das Secretarias de Serviços Urbanos e Rurais e de Saúde e Saneamento.

Desde o lançamento do programa, em fevereiro, o mutirão já passou pelos bairros Nova Aquidauana, Trindade, Paraíso, Bancária e Guanandy, além da Vila Cidade Nova, com serviços de retirada de lixo, galhos, entulhos e ações de conscientização.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para garantir a eficácia da ação e a manutenção dos resultados. Moradores devem evitar descartar lixo em ruas e calçadas, contribuindo para uma cidade mais limpa e saudável. A administração municipal segue mobilizada para levar os serviços de limpeza a todas as regiões, com foco na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida da população.

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