Vila Pinheiro recebe prÃ³xima etapa do MutirÃ£o Cidade Limpa no dia 26

AÃ§Ã£o jÃ¡ percorreu seis bairros desde fevereiro e os trabalhos comeÃ§aram nesta segunda na Vila Cidade Nova
Nesta segunda-feira (23), os trabalhos tiveram inÃcio na Vila Cidade Nova, nas imediaÃ§Ãµes da Escola Marechal Deodoro da Fonseca / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
A Vila Pinheiro será a próxima localidade a receber o Mutirão Cidade Limpa em Aquidauana. A ação está programada para esta quinta-feira (26) e integra o cronograma contínuo de limpeza urbana e combate a focos do mosquito Aedes aegypti.
Nesta segunda-feira (23), os trabalhos tiveram início na Vila Cidade Nova, nas imediações da Escola Marechal Deodoro da Fonseca. Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Sargento Cruz e Ana Saravy, secretários municipais e lideranças comunitárias, acompanhando as equipes das Secretarias de Serviços Urbanos e Rurais e de Saúde e Saneamento.
Desde o lançamento do programa, em fevereiro, o mutirão já passou pelos bairros Nova Aquidauana, Trindade, Paraíso, Bancária e Guanandy, além da Vila Cidade Nova, com serviços de retirada de lixo, galhos, entulhos e ações de conscientização.
A Prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para garantir a eficácia da ação e a manutenção dos resultados. Moradores devem evitar descartar lixo em ruas e calçadas, contribuindo para uma cidade mais limpa e saudável. A administração municipal segue mobilizada para levar os serviços de limpeza a todas as regiões, com foco na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida da população.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura
Nova localizaÃ§Ã£o na RodoviÃ¡ria municipal aproxima evento da populaÃ§Ã£o e garante sucesso da 2Âª ediÃ§Ã£o de 2026
Galeria de fotos
INOVAÃ‡ÃƒO
Evento do Sebrae Startups acontece hoje na EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria, com palestras, pitch, crÃ©dito e workshops gratuitos para quem quer transformar ideias em projetos reais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS