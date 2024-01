Violão furtado de igreja Batista em Aquidauana é recuperado e homem preso

Ilustrativa

O violão que foi furtado de uma igreja Batista de Aquidauana no dia 22 de janeiro, foi recuperado pela Polícia Civil e um homem foi preso. A prisão ocorreu ontem (25), no município.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana receberam uma denúncia anônima informando que um homem seria o responsável pelo furto de um violão ocorrido na Igreja Batista.

Com a denúncia, uma equipe de investigadores, iniciou as diligências, sendo que a equipe já tinha conhecimento de que o suspeito se encontrava sob custódia no Estabelecimento Penal de Aquidauana, para onde havia sido recambiado no dia 23, um dia após a prática do furto.

Os investigadores entraram em contato com o diretor do presídio, que autorizou a visita ao suspeito. Ele confessou ter furtado o violão e disse que vendeu o instrumento por R$ 50 para um homem de 58 anos, morador do Bairro Serraria.

Assim, os investigadores chegaram na residência e o suspeito de comprar o violão autorizou a entrada da equipe na casa.

Os policiais encontraram o instrumento musical na sala, escondido embaixo de um lençol, sobre vários objetos entulhados.

Questionado sobre a compra do objeto, ele negou tê-lo adquirido por R$ 50 e não conseguiu explicar como o violão furtado chegou até sua casa.

Portanto, ele foi conduzido, sem o uso de algemas, até a 1ª Delegacia de Aquidauana para as providências legais cabíveis.