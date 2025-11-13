Violência doméstica, furtos, drogas e prisões são registrados em Aquidauana e Anastácio

As ocorrências resultaram em encaminhamentos à Delegacia de Polícia Civil
Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação
O 7º Batalhão de Polícia Militar registrou, entre terça (11) e quarta-feira (12), diversas ações em Aquidauana e Anastácio, envolvendo violência doméstica, recuperação de produto furtado, apreensão de drogas, cumprimento de mandado de prisão, sinistro de trânsito e prisão de foragido. As ocorrências resultaram em encaminhamentos à Delegacia de Polícia Civil.
Violência doméstica no bairro Aeroporto 2
Na tarde de quarta-feira (12), a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em Aquidauana. No local, foi constatado que um homem de 43 anos e uma mulher de 35 entraram em vias de fato, sofrendo lesões leves. Durante o atendimento, os militares identificaram ainda um terceiro envolvido, de 28 anos. Todos foram conduzidos à Delegacia para esclarecimentos e demais medidas cabíveis.
Notebook furtado é recuperado
Ainda na quarta-feira (12), a Força Tática prendeu um homem de 27 anos no Centro de Aquidauana, suspeito de receptação. Após diligências, a equipe localizou um notebook furtado em Anastácio no mesmo dia. O equipamento estava escondido em uma área de mata. O suspeito confessou ter adquirido o objeto por valor abaixo do mercado e foi encaminhado à Delegacia.
Apreensão de cocaína e pasta base em Anastácio
No bairro Cristo Rei, em Anastácio, policiais do GETAM apreenderam, na noite de quarta-feira (12), diversas porções de substâncias análogas à cocaína e pasta base. Um jovem de 20 anos foi flagrado dispensando uma porção ao perceber a aproximação da viatura. Durante a busca, os militares encontraram mais 12 porções de cocaína e 8 de pasta base, já fracionadas para venda. O suspeito e outros envolvidos foram levados à Delegacia.
Acidente no centro de Aquidauana
Na tarde de terça-feira (11), o 7º BPM registrou um acidente na Rua Pandiá Calógeras, região central de Aquidauana. Um veículo VW Santana colidiu contra o muro de um estabelecimento comercial após o condutor, de 36 anos, relatar mal súbito ao volante. O motorista possuía habilitação regular e o carro estava licenciado. As partes chegaram a um acordo quanto aos danos materiais.
Mandado de prisão é cumprido
Também na terça-feira (11), policiais localizaram e prenderam um homem de 25 anos na Praça dos Estudantes, em Aquidauana. Após consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão expedido pela Comarca de Bonito (MS). O suspeito foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais.
Foragido é preso
Na madrugada de quarta-feira (12), a Força Tática abordou um homem de 24 anos na Rua Plínio Leite, no bairro Nova Aquidauana. O suspeito tentou se passar por outra pessoa, mas familiares confirmaram sua identidade real, revelando tratar-se de um foragido do sistema prisional. Ao receber voz de prisão, ele reagiu com agressões e desacato aos policiais, sendo necessário o uso moderado da força. O homem foi encaminhado à Delegacia.
