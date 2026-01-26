Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Ocorrência foi registrada no domingo (25)
Viatura Corpo ded Bombeiros
Um caso de violência doméstica mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar na tarde de domingo (25), no bairro Vila Trindade, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento pelo telefone de emergência 193, em apoio às forças de segurança.
No local, os bombeiros encontraram uma mulher de 69 anos consciente e orientada, apresentando hematoma na região ocular esquerda, além de sinais de estresse físico, como palidez e sudorese. Inicialmente, a vítima informou que teria sofrido uma queda e recusou atendimento médico.
Após a chegada de familiares e uma nova avaliação realizada pela guarnição, a vítima aceitou receber atendimento e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.
A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e adotou as providências cabíveis relacionadas ao caso de violência doméstica.
