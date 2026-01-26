Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um caso de violência doméstica mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar na tarde de domingo (25), no bairro Vila Trindade, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento pelo telefone de emergência 193, em apoio às forças de segurança.



No local, os bombeiros encontraram uma mulher de 69 anos consciente e orientada, apresentando hematoma na região ocular esquerda, além de sinais de estresse físico, como palidez e sudorese. Inicialmente, a vítima informou que teria sofrido uma queda e recusou atendimento médico.



Após a chegada de familiares e uma nova avaliação realizada pela guarnição, a vítima aceitou receber atendimento e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.



A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e adotou as providências cabíveis relacionadas ao caso de violência doméstica.

