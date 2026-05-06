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Virada no tempo: frente fria deve derrubar temperaturas em Aquidauana

Dia das Mães será de gelado nas cidades do MS

Redação

Publicado em 06/05/2026 às 13:28

Atualizado em 06/05/2026 às 14:12

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Uma mudança significativa no clima deve ser sentida nos próximos dias em Aquidauana, com a chegada de uma frente fria prevista para o fim de semana. Após uma sequência de dias quentes e secos, a atuação desse sistema deve provocar queda nas temperaturas e aumento da instabilidade na região.

De acordo com informações do Climatempo, o avanço da frente fria começa a influenciar o tempo a partir de sexta-feira (8), trazendo mudanças gradativas nas condições climáticas.

Antes da virada no tempo, o calor ainda predomina no município, com máximas que podem ultrapassar os 30 °C. No entanto, a chegada da massa de ar frio deve provocar uma queda nas temperaturas, especialmente entre sábado (9) e o início da próxima semana.

Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, a frente fria deve provocar redução acentuada nos termômetros, com mínimas que podem variar entre 11 °C e 18 °C em diversas regiões, além de valores ainda mais baixos no sul do estado. Embora em áreas pantaneiras, como Aquidauana, o frio seja menos intenso, a sensação de mudança será perceptível.

Além da queda de temperatura, a frente fria também pode trazer aumento de nebulosidade, ventos e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, cenário típico da transição entre períodos de calor e a entrada de massas de ar frio.

A mudança marca o primeiro episódio mais significativo de frio neste outono, que até então vinha sendo marcado por temperaturas elevadas e pouca influência de massas polares.

A recomendação é que a população fique atenta às atualizações da previsão do tempo e se prepare para a queda nas temperaturas, especialmente durante as noites e madrugadas, quando o frio tende a ser mais intenso.

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