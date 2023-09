Vítima de acidente com bicicleta elétrica em Aquidauana teve sangramento no ouvido

A jovem, de 17 anos, que sofreu acidente na tarde da última sexta-feira (15) na Ponte Nova, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave. Conforme as informações preliminares, ela foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suspeita de traumatismo craniano.

O caso



O CBMMS informou que houve a queda de uma bicicleta elétrica, com duas pessoas na bike. A condutora, uma jovem de 17 anos, sofreu trauma no queixo, apresentava sangramento no ouvido e escoriações.

Populares do local relataram ao CBMMS que a menor de idade teve um episódio de convulsão antes da chegada da guarnição de bombeiros. A segunda vítima, um homem que não teve a idade divulgada, estava andando pelo local e apresentava escoriações leves. Ambos foram encaminhados para os atendimentos.