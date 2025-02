Vítima de acidente em SP residiu por anos em Piraputanga

Arquivo Pessoal

O trágico acidente ocorrido na manhã de domingo (16) na rodovia Marechal Rondon, em São Paulo, que resultou na morte de um casal, trouxe à tona a história de vida de Eduardo, uma das vítimas fatais.



Natural do MS, Eduardo residiu por muitos anos no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, onde trabalhava como artesão e formou família ao lado da professora Ana Isabel com quem teve três filhos.



Depois de mudar-se em Piraputanga, por volta de 2012, Eduardo e a família foram morar em Três Lagoas, onde tinham familiares. Eduardo reconstituiu sua vida com outra mulher, com quem viajava no momento do acidente.



A colisão envolveu o Ford Belina em que o casal estava e um Santana dirigido por um homem que, segundo as investigações, estava embriagado. No impacto, os pais faleceram no local, enquanto dois adolescentes que viajavam com eles, de 17 e 14 anos, foram socorridos e encaminhados a hospitais. Um deles encontra-se em estado grave, enquanto o outro sofreu queimaduras de média gravidade.



Moradores de Piraputanga, amigos e conhecidos de Eduardo prestaram homenagens nas redes sociais, lembrando com carinho o tempo que ele viveu na comunidade. A notícia da morte repentina causou grande consternação entre aqueles que o conheceram durante sua residência no distrito, onde deixou um legado de boas memórias.



O acidente está sendo investigado pelas autoridades, que já confirmaram que o motorista do Santana estava sob efeito de álcool no momento da colisão. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atenderam prontamente à ocorrência, realizando o isolamento da área e socorrendo as vítimas.



A dor da perda é intensificada pela saudade deixada por Eduardo e pela angústia da família diante do que aconteceu. Nas redes sociais, muitos amigos de Piraputanga prestaram solidariedade à esposa e aos filhos de Eduardo, que enfrentam um momento de profunda tristeza.