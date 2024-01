Vítima de acidente, falecimento de jovem Igor Marques causa comoção

Nas redes sociais, diversas mensagens foram enviadas em forma de homenagear o jovem que conquistava a todos com sua alegria e determinação.

Em um clima de intensa comoção, familiares e amigos de Igor Filipe Marques, de apenas 26 anos, preparam-se para dar o último adeus ao jovem que faleceu em um trágico acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira (02), em um capotamento ocorrido na MS-450, próximo à Chacara Minerva, em Camisão.

Na estrada da vida somos passageiros, o tempo é ligeiro não tem como voltar e esse sorriso jamais verá de novo Descanse em paz irmão

Nascido na cidade de Caetés, Minas Gerais, Igor Marques como era conhecido, cresceu na cidade de Anastácio (MS) onde, no início de 2016 iniciou o trabalho com pré fabricados e estruturas metálicas de forma precária, mas com muita dedicação sabia que poderia alcançar os seus sonhos.

Após alguns meses decidiu empreender na cidade de Bandeirantes (MS) onde conquistou uma grande clientela que o admirava especialmente pela humildade. Sua empresa, AQUIFER, chegou a empregar dezenas de funcionários e atendia um grande público de agricultores, pecuaristas e demais clientes em diversas regiões.

Apesar de morar em outra cidade, Igor estava praticamente todos os finais de semana em Aquidauana para ver os familiares e confraternizar com os amigos como na choperia Dom Josimo, onde adorava frequentar.

Igor era o filho do meio e deixa a mãe, os irmãos e uma filha de apenas dois anos de vida. Ainda não foram divulgados os horários e locais do velório e sepultamento.