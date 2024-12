Vítima de acidente na rodovia BR-262 viajava sozinho

A rodovia BR-262 foi palco de uma tragédia na tarde deste sábado (21), próximo à ponte do rio Dois Irmãos, a cerca de 1 km do local. O motorista Rosemiro Cézar Magalhães, de 39 anos, perdeu a vida em um grave acidente enquanto conduzia um VW/Voyage vermelho, com placas de Sidrolândia. Segundo informações preliminares, uma das rodas do veículo teria se soltado, fazendo com que ele perdesse o controle e colidisse violentamente contra uma árvore de grande porte às margens da rodovia.

Rosemiro, conhecido como "Miro", estava sozinho no carro, deslocando-se de Sidrolândia para Anastácio, onde pretendia visitar a avó e participar das festividades de fim de ano. Caminhoneiro de profissão e torcedor apaixonado do Palmeiras, Miro residia atualmente em Sidrolândia e deixa um filho pequeno. O impacto da colisão foi tão intenso que o corpo da vítima ficou preso às ferragens, dificultando os trabalhos das equipes de resgate.

Familiares e amigos estão em luto pela perda trágica. Descrito como um homem trabalhador e dedicado à família, Rosemiro havia planejado a viagem como parte das celebrações de Natal e Ano Novo. Ainda não foram divulgados os horários e o local do velório.

A ocorrência reforça os riscos de acidentes em rodovias durante o período de festas, quando o movimento nas estradas aumenta significativamente. As autoridades alertam os motoristas para redobrarem a atenção, realizarem a manutenção preventiva dos veículos e respeitarem os limites de velocidade, buscando evitar novas tragédias como esta.