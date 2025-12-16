Vítima de agressão é socorrida pelos bombeiros em Aquidauana

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma ocorrência de agressão em via pública mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na noite de segunda-feira, em Aquidauana. A equipe de resgate foi acionada por volta das 19h56 para atendimento na Rua André Tomicha, no bairro Cristóvão I, onde encontrou a vítima consciente e andando pelo local.



Durante a avaliação, os bombeiros constataram uma lesão corto-contusa na região frontal da cabeça, sem sangramento ativo, além de um hematoma na região lombar esquerda. Conforme relato da própria vítima, os ferimentos teriam sido causados por agressão com uma barra de ferro, supostamente praticada por um familiar.



Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos para avaliação e acompanhamento.



O Corpo de Bombeiros Militar orienta que situações de violência sejam comunicadas imediatamente aos serviços de emergência, a fim de garantir atendimento rápido e a adoção das medidas cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!