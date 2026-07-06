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Mulher foi socorrida pelo Samu

Vítima de atropelamento em Camisão é encaminhada ao hospital de Aquidauana

Acidente ocorreu no início da noite deste domingo; mulher foi encontrada consciente

O Pantaneiro

Publicado em 06/07/2026 às 07:45

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Mulher foi estabilizada e imobilizada pela equipe / Divulgação/Samu

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um carro, na noite deste domingo (05), na rodovia MS-450, região do distrito de Camisão, em Aquidauana.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 18h25 pela Central de Regulação para atender a ocorrência.

No local, os socorristas do serviço 192 encontraram a vítima caída, mas consciente. Ela apresentava escoriações, além de dores na região do quadril e na coluna lombar. Diante da avaliação inicial e da dinâmica do acidente, foram realizados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, conforme os protocolos de trauma.

Vítima de atropelamento em Camisão é encaminhada ao hospital de Aquidauana2

Após ser estabilizada e imobilizada, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica para avaliação e tratamento.

A Polícia Militar também esteve no local, realizando a segurança da área e adotando as medidas cabíveis. A dinâmica do acidente não foi esclarecida e deverá ser apurada.

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