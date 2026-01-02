Vítima de esfaqueamento é transferida em vaga zero para CG

Santa Casa de Campo Grande

O jovem de 22 anos, militar do 9° Batalhão de Engenharia e Combate de Aquidauana e vítima de um esfaqueamento registrado na madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade do ferimento.

Inicialmente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, o estado de saúde da vítima exigiu cirurgia especializada. A principal suspeita médica é de uma possível perfuração no pulmão, causada pelo golpe de arma branca sofrido durante a agressão.

Diante do quadro clínico, foi acionado o protocolo de vaga zero, utilizado em situações de urgência e emergência quando há necessidade imediata de atendimento em unidade hospitalar de maior complexidade, garantindo a transferência mesmo sem vaga formal disponível.

O esfaqueamento ocorreu durante uma briga generalizada, na esquina das ruas Mário Arima com Delfino Alves Corrêa, após um desentendimento envolvendo um grupo de pessoas que retornava das festividades de Ano-Novo.

O caso segue sendo investigado pela polícia, que apura as circunstâncias do crime e a possível participação de quatro suspeitos. Até o momento, não há novas informações oficiais sobre a evolução do estado de saúde do jovem.