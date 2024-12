Vítima era caminhoneiro e seguia para Anastácio para visitar a avó

Familiares e amigos estão em luto pela perda trágica de Rosemiro Cézar Magalhães, de 39 anos, que morreu na tarde deste sábado após um grave acidente na BR-262. O motorista perdeu a vida após colidir com uma árvore e as ultimas informações são de que uma das rodas do veículo tenha se soltado, causando a perda de controle do veiculo pela vítima. A colisão foi tão forte que o corpo da vítima ficou preso às ferragens, dificultando o trabalho das equipes de resgate.

Rosemiro estava sozinho no veículo, aparentemente um modelo Voyage, e seguia de Sidrolândia para Anastácio onde iria visitar a sua avó, considerando as festividades de fim do ano. Caminhoneiro e Palmeirense, Miro, como era mais conhecido residia atualmente em Sidrolândia e deixa um filho pequeno. Familiares ainda não divulgaram o horário e local do velório.