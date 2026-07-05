Vitrine Carne 360 estreia no Pantanal Tech e aproxima público da cadeia produtiva da carne bovina

O Pantaneiro

Pela primeira vez no Pantanal Tech, o projeto Vitrine Carne 360 está proporcionando aos visitantes uma experiência que integra ciência, produção e qualidade do produto final, apresentando de forma didática todas as etapas da cadeia da carne bovina.

A iniciativa, desenvolvida pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), busca aproximar o consumidor da realidade do setor pecuário, mostrando o caminho percorrido pela carne desde a produção no campo até chegar às prateleiras dos supermercados.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o professor Dalton Mendes, da UEMS, explicou que o projeto foi criado para desmistificar o processo de produção e ampliar o conhecimento da população sobre um dos principais segmentos do agronegócio brasileiro.

"É um projeto que está vindo pela primeira vez dentro do Pantanal Tech. Nossa primeira versão da Vitrine Carne 360 tem como objetivo falar sobre carne sob três perspectivas: produto, ciência e produção, mostrando o ciclo completo de como tudo funciona", afirmou.

Segundo o professor, a proposta ganha ainda mais relevância em Mato Grosso do Sul, um dos estados onde a pecuária de corte tem grande importância econômica e cultural.

"O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo. Estamos em um estado onde o consumo de carne faz parte da cultura. Vimos nessa vitrine a oportunidade de mostrar ao público que, muitas vezes, compra o produto no supermercado, mas não conhece todo o processo técnico e prático que existe por trás dele", destacou.

Para tornar o conteúdo acessível, a equipe organizou apresentações e bate-papos com linguagem simples, permitindo que os visitantes conhecessem os diferentes cortes, suas características e a forma como são comercializados.

De acordo com Dalton Mendes, a receptividade superou as expectativas da organização. "O retorno foi maior do que imaginávamos. O público parou, participou, interagiu e não esperava encontrar uma estrutura desse tamanho. As conversas sobre a caracterização dos produtos foram, sem dúvida, a parte que mais chamou a atenção dos visitantes", avaliou.

A Vitrine Carne 360 reforça a proposta do Pantanal Tech de aproximar universidade, setor produtivo e sociedade, promovendo a difusão do conhecimento científico e valorizando a pecuária de corte por meio da inovação, da educação e da interação com o público.

