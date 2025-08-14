Vitrine do Senar apresenta horticultura na 55ª Expoaqui

Exposição começa nesta quinta-feira em Aquidauana
Estande da Selaria Pioneira na Expoaqui / Divulgação
Uma vitrine do Senar estará presente na 55ª Expoaqui, que começa nesta quinta-feira (14) em Aquidauana.
O espaço voltado ao Senar terá boas práticas da agropecuária, novas tecnologias, palestras técnicas e muito mais.
Nesta quinta-feira (14), será a Vitrine ATeG Horticultura, a partir das 8h, com a recepção dos produtores.
Às 9h, será o Giro Tecnológico:
Estação 1: Cultura do mamão.
Estação 2: Tutoramento de hortaliças frutos.
Estação 3: A importância da gestão produtiva para hortaliças.
Estação 4: Rastreabilidade vegetal - Como realizar na prática.
A vitrine encerra às 11h.
A Expoaqui em comemoração aos 133 anos de Aquidauana ocorre até 17 de agosto no Parque De Exposições De Aquidauana
Rua Antônio Campelo, S/n, Bairro Exposição e O Pantaneiro acompanha tudo de pertinho.
