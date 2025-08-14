Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 08:41

Buscar

Últimas notícias
X
Parque De Exposições De Aquidauana

Vitrine do Senar apresenta horticultura na 55ª Expoaqui

Exposição começa nesta quinta-feira em Aquidauana

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 07:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estande da Selaria Pioneira na Expoaqui / Divulgação

Uma vitrine do Senar estará presente na 55ª Expoaqui, que começa nesta quinta-feira (14) em Aquidauana.

O espaço voltado ao Senar terá boas práticas da agropecuária, novas tecnologias, palestras técnicas e muito mais.

Leia Também

• ExpoAqui já tem Rainha, Princesa e Madrinha vencedoras do concurso

• Cavalgada trouxe novidade e força da ExpoAqui 2025 em Aquidauana 

• Veja as fotos da Concurso de Rainha, Princesa e Madrinha da Expoaqui 2025

Nesta quinta-feira (14), será a Vitrine ATeG Horticultura, a partir das 8h, com a recepção dos produtores.

Às 9h, será o Giro Tecnológico:
Estação 1: Cultura do mamão.
Estação 2: Tutoramento de hortaliças frutos.
Estação 3: A importância da gestão produtiva para hortaliças.
Estação 4: Rastreabilidade vegetal - Como realizar na prática.

A vitrine encerra às 11h.

A Expoaqui em comemoração aos 133 anos de Aquidauana ocorre até 17 de agosto no Parque De Exposições De Aquidauana
Rua Antônio Campelo, S/n, Bairro Exposição e O Pantaneiro acompanha tudo de pertinho.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia 

Essencial Atacado apresentado às autoridades em coquetel

Saúde

CRAS Nova Aquidauana entrega kits maternidade a gestantes

Acidente

Criança fica ferida após acidente entre bicicleta e carreta em Aquidauana

Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Criança morre após cair de bicicleta elétrica na BR-060

Bicicleta furtada é localizada e mulher vai à delegacia por receptação em Aquidauana

Educação

Escola de Camisão implementa sistema de compostagem e cultivo de hortaliças

Publicidade

Ocorrência

Jovem é esfaqueado perto da antiga pista do aeroporto em Aquidauana

ÚLTIMAS

Obra

Aquidauanense lança biografia de juiz que venceu o abandono

Livro "Vontade Indomável" retrata vida de Aleixo Paraguassú, ex-juiz e secretário estadual

Economia

Singapura mira tilápia de Mato Grosso do Sul em meio à sobretaxa dos EUA

Atualmente, duas empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo