Vitrine do Senar apresenta horticultura na 55ª Expoaqui

O espaço voltado ao Senar terá boas práticas da agropecuária, novas tecnologias, palestras técnicas e muito mais.

Uma vitrine do Senar estará presente na 55ª Expoaqui, que começa nesta quinta-feira (14) em Aquidauana.

Nesta quinta-feira (14), será a Vitrine ATeG Horticultura, a partir das 8h, com a recepção dos produtores.

Às 9h, será o Giro Tecnológico:

Estação 1: Cultura do mamão.

Estação 2: Tutoramento de hortaliças frutos.

Estação 3: A importância da gestão produtiva para hortaliças.

Estação 4: Rastreabilidade vegetal - Como realizar na prática.



A vitrine encerra às 11h.

A Expoaqui em comemoração aos 133 anos de Aquidauana ocorre até 17 de agosto no Parque De Exposições De Aquidauana

Rua Antônio Campelo, S/n, Bairro Exposição e O Pantaneiro acompanha tudo de pertinho.