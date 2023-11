Viveiro Municipal doa mais de 3 mil mudas em Aquidauana

Viveiro Municipal dou 3,5 mil mudas nesta sexta-feira, dia 10, no Parque da Lagoa Comprida.



Segundo a Secretária Municipal de Meio Ambiente, com a ventania de ontem, dia 09, algumas árvores do Parque da Lagoa Comprida caíram e uma delas, de grande porte, caiu em cima da estrutura do Viveiro Municipal, destruindo-o por completo. As mudas e berçários das mudas foram danificados.

As telas de proteção foram danificadas e vários animais presentes na lagoa começaram entrar no viveiro, assim, as mudas precisaram ser doadas com urgência.

Então, o Viveiro Municipal esteve aberto para doação de mudas. Foram doados uma variedade de mudas frutíferas como: goiaba, caju, pitanga, jabuticaba, guavira, amora, tamarindo, ipês das diversas cores, pata-de-vaca, guaco, pau óleo e outras.