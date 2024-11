Voleibol agita manhã de jogos no Poliesportivo

Na manhã desta quinta-feira, 14, aconteceu a disputa do Voleibol, do 42º Jogos da Primavera.

Na categoria sub-12 feminina de vôlei, quem levou a melhor foi a Escola Centro Cristão de Ensino, vencendo de 2 sets a zero, da E.E. Cândido Mariano, com parciais de 1º set 15x18 e 2º set 09x18.

Já na categoria sub-10 feminino, a escola Irene Cicalise ganhou do I.E. Falcão de 2 sets a zero. Com o placar de 13x18 no 1º set, já no 2º set 04x18.

Encerrando a manhã de jogos, o sub-14 feminino da E.E. Cândido Mariano disputou contra a Escola Estadual Cejar. Depois de uma disputa acirrada, as meninas do Cândido Mariano venceram os 2 sets, com placar de 25 x 17; 26 x 24.

Dando continuidade aos jogos, hoje, no período Vespertino, a partir das 13h30min, no Ginásio Poliesportivo acontecerá as disputas de Tênis de Mesa.