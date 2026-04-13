Voluntários constroem laje em casa de casal que perdeu tudo em Aquidauana

O mutirão entre vizinhos, familiares e amigos reforça o espírito de empatia e solidariedade que marcou a cidade desde o momento da tragédia / Divulgação

A ação solidária mobilizou dezenas de pessoas que, voluntariamente, dedicaram seu fim de semana para ajudar na construção da nova moradia. O mutirão representa mais um capítulo da corrente de solidariedade que se formou em torno da família desde o incêndio, ocorrido em 23 de outubro de 2025.

Cinco meses após perderem todos os pertences em um incêndio que destruiu completamente sua residência, o casal Cleomildo e Jane celebrou um importante passo rumo ao recomeço. No último fim de semana, vizinhos, familiares e amigos se uniram em um mutirão para viabilizar a concretagem da laje do novo lar do casal, na Vila Paraíso, em Aquidauana.

Incêndio consumiu residência e casal ficou sem nada

O fogo consumiu completamente a residência do casal, localizada na Rua João Dias, Vila Paraíso, deixando apenas perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão em investigação. A atuação rápida do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, na ocasião, impediu que as chamas atingissem outras casas da vizinhança.

Imediatamente após o sinistro, a comunidade aquidauanense se mobilizou em apoio ao casal. Foi lançada a campanha "Pix Solidário" para arrecadar contribuições financeiras destinadas à compra de materiais e itens essenciais.

Em dezembro de 2025, um almoço beneficente foi realizado no Clube Arpa. O evento contou com apresentações voluntárias dos artistas locais Miller Trifer, Gleici Helena, Gabriel Castilho e da dupla Brendo & Vinícius. Toda a renda foi direcionada à reconstrução da moradia.

Recomeço contou com solidariedade da comunidade

Com a laje concretada neste final de semana, a nova casa do casal começa a ganhar forma. O mutirão entre vizinhos, familiares e amigos reforça o espírito de empatia e solidariedade que marcou a cidade desde o momento da tragédia.

"A sua ajuda é um gesto de amor que vai trazer esperança e recomeço", destacava o material de divulgação da campanha lançada à época. Cinco meses depois, o recomeço está cada vez mais próximo.

A comunidade aquidauanense segue unida, demonstrando que, mesmo diante das adversidades, a união e a solidariedade são capazes de reconstruir não apenas paredes, mas também sonhos e esperanças.

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