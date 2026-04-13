Acessibilidade

13 de Abril de 2026 • 13:44

Buscar

Últimas notícias
X
Solidariedade 

Voluntários constroem laje em casa de casal que perdeu tudo em Aquidauana

Vizinhos, familiares e amigos se uniram em mutirão no fim de semana para concretagem da residência de Cleomildo e Jane, que perderam tudo em outubro de 2025

Da redação

Publicado em 13/04/2026 às 08:14

Atualizado em 13/04/2026 às 08:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O mutirão entre vizinhos, familiares e amigos reforça o espírito de empatia e solidariedade que marcou a cidade desde o momento da tragédia / Divulgação

Cinco meses após perderem todos os pertences em um incêndio que destruiu completamente sua residência, o casal Cleomildo e Jane celebrou um importante passo rumo ao recomeço. No último fim de semana, vizinhos, familiares e amigos se uniram em um mutirão para viabilizar a concretagem da laje do novo lar do casal, na Vila Paraíso, em Aquidauana.

A ação solidária mobilizou dezenas de pessoas que, voluntariamente, dedicaram seu fim de semana para ajudar na construção da nova moradia. O mutirão representa mais um capítulo da corrente de solidariedade que se formou em torno da família desde o incêndio, ocorrido em 23 de outubro de 2025.

Leia Também

• Almoço beneficente para casal vítima de incêndio acontece hoje

• Almoço arrecada fundos para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

• Campanha arrecada doações para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

Incêndio consumiu residência e casal ficou sem nada

O fogo consumiu completamente a residência do casal, localizada na Rua João Dias, Vila Paraíso, deixando apenas perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão em investigação. A atuação rápida do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, na ocasião, impediu que as chamas atingissem outras casas da vizinhança.

Imediatamente após o sinistro, a comunidade aquidauanense se mobilizou em apoio ao casal. Foi lançada a campanha "Pix Solidário" para arrecadar contribuições financeiras destinadas à compra de materiais e itens essenciais.

Em dezembro de 2025, um almoço beneficente foi realizado no Clube Arpa. O evento contou com apresentações voluntárias dos artistas locais Miller Trifer, Gleici Helena, Gabriel Castilho e da dupla Brendo & Vinícius. Toda a renda foi direcionada à reconstrução da moradia.

Recomeço contou com solidariedade da comunidade

Com a laje concretada neste final de semana, a nova casa do casal começa a ganhar forma. O mutirão entre vizinhos, familiares e amigos reforça o espírito de empatia e solidariedade que marcou a cidade desde o momento da tragédia.

"A sua ajuda é um gesto de amor que vai trazer esperança e recomeço", destacava o material de divulgação da campanha lançada à época. Cinco meses depois, o recomeço está cada vez mais próximo.

A comunidade aquidauanense segue unida, demonstrando que, mesmo diante das adversidades, a união e a solidariedade são capazes de reconstruir não apenas paredes, mas também sonhos e esperanças.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aquidauana lança Rota de Inovação e Conselho Municipal

TEMPO

Domingo será quente e há previsão de chuva em Aquidauana

PROACINQ

Prefeitura fortalece agricultura familiar com entrega de sementes

A ação contempla a entrega de sementes de milho, arroz e feijão para agricultores familiares indígenas e quilombolas de Aquidauana

LUTO

Professora Marinez Judith morre após complicações de saúde

Publicidade

COLISÃO

Motorista bate carro contra muro em Aquidauana

ÚLTIMAS

EDUCAÇÃO

Censo: 50% de alunos cotistas nas federais concluem graduação

Índice é superior ao registrado entre os não cotistas em universidades

ECONOMIA

Brasil fecha 2025 com mais de 1,3 milhão de trabalhadores domésticos

Número é considerado estável quando comparado com o ano anterior

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo