Voluntários retiram 2 toneladas de lixo do Rio Aquidauana

No último sábado, dia 23, a Prefeitura de Aquidauana, juntamente com a Polícia Militar Ambiental (1ºCia/2ºPelPMA), apoiadores e voluntários, uniram esforços em um mutirão de limpeza às margens do Rio Aquidauana, dando início ao projeto "Nosso Rio, Nossa Casa".

Em uma ação coordenada, diversas embarcações com equipes dedicadas realizaram a limpeza do rio, concentrando seus esforços no trecho entre o Quartel da Polícia Militar Ambiental e Toca da Onça. O resultado foi expressivo: aproximadamente duas toneladas de resíduos foram retiradas das margens do rio.

Entre os objetos retirados estavam pneus, carcaças de televisão, cadeiras, máquinas de lavar e uma grande quantidade de resíduos plásticos, com destaque para as embalagens PET. Todo o material recolhido foi encaminhado pela equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) para a destinação adequada.

Além dos voluntários, estiveram presentes representantes da prefeitura, incluindo os secretários Ernandes Peixoto (Finanças), Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais) e Wanderley Mariano (Meio Ambiente), bem como equipes da Sema e Agecom. A ação demonstrou o engajamento da comunidade e das autoridades locais na preservação do meio ambiente e na promoção de uma cidade mais limpa e sustentável.