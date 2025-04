Voos de balões encantam comunidade da Terra Indígena em Aquidauana

Divulgação

Um momento histórico marcou o domingo de Páscoa (20) na Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana. Pela primeira vez, balões sobrevoaram a aldeia, proporcionando uma experiência inesquecível para as 1.480 pessoas da comunidade, que inclui os territórios de Limão Verde, Córrego Seco e Burityzinho.



A ação foi promovida pela Acopaxi, com articulação da professora Mirian Coura, como parte das comemorações da Semana dos Povos Originários.



Os voos aconteceram por volta das 15h e foram realizados com total segurança, proporcionando às crianças e moradores uma vivência única.



O cacique Ademilson da Silva Souza celebrou a iniciativa e destacou a importância simbólica do evento.



"Foi um momento histórico na nossa comunidade. Nunca nem sonhamos em chegar perto de um balão e ontem isso aconteceu. Foi espetacular. A comunidade fica grata por essa parceria com a Acopaxi", afirmou.



Segundo ele, a atividade não só emocionou os moradores, como também valorizou a cultura indígena em uma semana de grande significado.



"Foi uma homenagem linda aos povos originários. Um presente que vai ficar na memória de todos", completou.

