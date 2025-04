Vovôs e vovós do CCI recebem ovos de chocolate e espalham alegria

Na manhã desta quarta-feira, 16, o clima no Centro de Convivência do Idoso (CCI) foi de puro afeto. Para celebrar a Páscoa com mais doçura e amor, a equipe preparou uma manhã especial para os vovôs e vovós, com direito a entrega de ovos de chocolate e muita alegria.

A primeira-dama Vera Lúcia Batista e o Secretário de Assistência Social – Clériton Alvarenga também estiveram presentes na entrega dos ovos de chocolates para os idosos.

“Esses momentos são únicos. A gente percebe nos olhos deles o quanto uma lembrança simples, mas feita com amor, pode aquecer o coração. A Páscoa é isso: carinho, cuidado e presença”, disse a primeira-dama Vera Lúcia Batista.

Já o secretário de Assistência Social - Clériton Alvarenga destacou o papel do CCI na vida dos idosos e o compromisso da gestão com ações que levem mais alegria e bem-estar. “Aqui é um lugar de encontros, de histórias e de afeto. Hoje, foi um dia de renovar a esperança e celebrar a vida com quem tem tanta sabedoria para compartilhar”, disse o secretário.

Além dos chocolates, a manhã contou com a contação de história, da colaboradora do SESI – Alessandra Aivi Echeverria, que faz parte do projeto “A hora do Conto”, que falou da importância e do significado da Páscoa para os idosos.

“A entrega dos ovos de Páscoa reforça a importância do cuidado contínuo e do olhar humanizado para quem tanto já fez por nossa cidade. Aqui no CCI, cada gesto importa e vale tanto para os nossos idosos. Cada vovô e vovó merece se sentir especial”, finalizou a coordenadora do CCI – Eloisa Pacheco.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana