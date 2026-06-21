WFC conquista título da 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza

O Pantaneiro

A 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro chegou ao fim neste domingo (21) com uma decisão emocionante que manteve os torcedores atentos até o último lance. Após um empate no tempo regulamentar, o WFC levou a melhor na disputa por pênaltis e conquistou o título da competição diante do Real Soccer.

A grande final reuniu atletas, dirigentes, familiares e amantes do futebol amador, encerrando uma competição que movimentou o esporte local durante cinco meses.

Dentro de campo, a partida foi marcada pelo equilíbrio e pela intensidade das duas equipes. O WFC abriu caminho para o título com gols de Café e Kemerson. Do outro lado, o Real Soccer contou com a inspiração de Bob, que marcou os dois gols da equipe e levou a decisão para os pênaltis.





Com o empate no tempo normal, a definição do campeão ficou para as cobranças de penalidades. Demonstrando maior eficiência e controle emocional, o WFC converteu suas cobranças e garantiu a vitória, levantando o troféu da competição.

Além do título, o WFC recebeu a premiação de R$ 3.500, além do troféu de campeão. O Real Soccer ficou com o vice-campeonato, recebendo troféu e prêmio de R$ 1.000.

A terceira colocação ficou com o AFC, equipe comandada por Welinton Bolacha, que recebeu troféu e premiação de R$ 500 pelo desempenho ao longo do campeonato.

Entre os destaques individuais, Bob, do Real Soccer, encerrou a competição como artilheiro, com seis gols marcados. Já o prêmio de melhor jogador do campeonato foi entregue a Cristian, também do Real Soccer, que recebeu troféu e R$ 100 em premiação pelo desempenho apresentado durante a disputa.

A competição homenageou Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira-dama de Aquidauana durante a gestão de Tico Ribeiro e mãe do ex-prefeito Odilon Ribeiro. Ao longo de cinco meses, a Copa Aquidauana reuniu equipes de diferentes regiões do município e reforçou sua posição como uma das mais importantes competições do futebol amador local.

Com a conquista do WFC, encerra-se mais uma edição de sucesso do campeonato, marcado por disputas equilibradas, grande participação popular e valorização dos atletas que mantêm viva a tradição do futebol amador em Aquidauana.