Wilson Ferreira toma posse como vereador na Câmara de Aquidauana

Na tarde de ontem, 5 de dezembro, Wilson Vicente Ferreira (MDB) foi empossado como vereador na Câmara Municipal de Aquidauana. A cerimônia ocorreu na sala de reuniões do Poder Legislativo e foi conduzida pelo presidente da Casa, Nilson Pontim. Ferreira assume a vaga deixada pela renúncia do vereador Youssef Saliba.

A posse de Wilson Ferreira foi autorizada por decisão judicial proferida no último dia 29 de novembro pelo desembargador Odenilson Roberto Castro Fasso, com participação dos desembargadores Paulo de Oliveira e do juiz Alexandre Branco Pucci. A decisão foi formalizada no processo nº 0801592-84.2024.8.12.0005, que tramita na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O termo de posse foi elaborado pelo advogado do Legislativo, Dr. Luiz Eduardo Rodrigues dos Reis, e assinado pelo presidente Nilson Pontim e pelo vereador empossado. O mandato de Ferreira será exercido até o fim do atual período legislativo, em 31 de dezembro deste ano.

A nova composição marca a reta final dos trabalhos legislativos de 2024, com Wilson Ferreira assumindo o compromisso de contribuir com as demandas e projetos da Câmara de Aquidauana.