XVIII Semana da Biologia celebra 30 anos do curso na UFMS de Aquidauana

Em comemoração aos 30 anos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Aquidauana, CPAQ realiza a XVIII Semana da Biologia, com o tema “Os Biomas Cerrado e Pantanal como sistema de proteção das espécies migratórias”.

O evento reúne estudantes, professores, pesquisadores e comunidade em uma programação especial voltada à valorização da biodiversidade, à conservação dos biomas e à importância da pesquisa científica.

A programação começa no dia 8 de setembro, com credenciamento a partir das 18h, seguido pela cerimônia de abertura, às 19h. Na sequência, serão realizadas palestras com Guilherme Dalponti, às 19h30, e com a professora Dra. Maristela Benites, da UEMS, às 20h30. A noite será encerrada com o show de abertura da cantora aquidauanense Gleici Helena, às 21h30.

As atividades seguem nos dias 09 e 10 de setembro com uma ampla diversidade. Já no dia 11 de setembro,último dia da programação, a partir das 19h acontecerá a palestra de encerramento do professor Dr. Splinter, da UEMS. Às 20h, será realizada palestra com Cecília Monteiro, autora do livro Aves no Caminho da Escola. O encerramento oficial da XVIII Semana da Biologia acontece às 21h. Na sequência, às 21h30, os participantes poderão participar de um Jantar Pantaneiro, acompanhado do show de encerramento com Ouros da Casa.

A XVIII Semana da Biologia marca, assim, três décadas de história do curso de Ciências Biológicas em Aquidauana, celebrando a formação acadêmica, a produção científica e o compromisso com a conservação do Cerrado e do Pantanal.

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