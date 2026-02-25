Zé Gotinha invade Aquidauana em van da vacinação entre os dias 2 e 6 de março

Equipe percorrerá cidade e aldeias para atualizar cadernetas de vacinação; cronograma será divulgado nas redes sociais
Zé Gotinha, personagem símbolo da imunização no Brasil, estará a bordo para "sequestrar" a população para cuidar da saúde / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Atenção, moradores de Aquidauana! Entre os dias 2 e 6 de março, uma van bastante especial vai percorrer a cidade e as aldeias com uma missão clara: vacinar. E o Zé Gotinha, personagem símbolo da imunização no Brasil, estará a bordo para "sequestrar" a população para cuidar da saúde.
A ação promovida pela Prefeitura de Aquidauana tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação e garantir a proteção máxima da população contra diversas doenças. A equipe percorrerá diferentes regiões do município, incluindo as aldeias, levando imunização para perto de quem precisa. A missão é uma só: vacina em dia e proteção máxima na cidade e nas aldeias.
A orientação da administração municipal é que os moradores fiquem de olho nas redes sociais oficiais da prefeitura para conferir o cronograma completo e saber em qual dia a equipe estará em cada região. Quem encontrar a van pelo caminho deve aproveitar a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação e ficar protegido.
