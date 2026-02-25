Zé Gotinha invade Aquidauana em van da vacinação entre os dias 2 e 6 de março

Zé Gotinha, personagem símbolo da imunização no Brasil, estará a bordo para "sequestrar" a população para cuidar da saúde / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Atenção, moradores de Aquidauana! Entre os dias 2 e 6 de março, uma van bastante especial vai percorrer a cidade e as aldeias com uma missão clara: vacinar. E o Zé Gotinha, personagem símbolo da imunização no Brasil, estará a bordo para "sequestrar" a população para cuidar da saúde.

A ação promovida pela Prefeitura de Aquidauana tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação e garantir a proteção máxima da população contra diversas doenças. A equipe percorrerá diferentes regiões do município, incluindo as aldeias, levando imunização para perto de quem precisa. A missão é uma só: vacina em dia e proteção máxima na cidade e nas aldeias.

A orientação da administração municipal é que os moradores fiquem de olho nas redes sociais oficiais da prefeitura para conferir o cronograma completo e saber em qual dia a equipe estará em cada região. Quem encontrar a van pelo caminho deve aproveitar a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação e ficar protegido.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!