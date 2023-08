Zé Maranhão promove arroz carreteiro para comemorar aniversário e Dia dos Pais

Ronaldo Regis - O Pantaneiro

Para comemorar a sua 72 primavera, ele, que já faz seu tradicional carreteiro em frente à sua casa, decidiu celebrar com amigos durante essa manhã de sábado, ensolarado.

Com muita música e fogão a lenha no preparo do prato, Zé fez questão da presença de amigos de vários segmentos sociais.

José Maranhão, que também já trabalhou na construção de fazenda, atualmente trabalha com facas e pelas suas habilidades, ficou conhecido como Zé da Faca.

Entre os amigos, o empresário Antônio, que mora em Bananal, interior de São Paulo e tem uma fazenda aqui no estado de Mato Grosso do Sul.

A equipe do site O Pantaneiro, ele disse que adora essa integração com os amigos nas reuniões propostas por Zé Maranhã, que acontecem a cada 15 dias.

Nossa equipe do site O Pantaneiro deseja vida longa ao nosso amigo.