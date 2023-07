José Quelho quer levar Aquidauana ao ponto mais alto do mundo

José Luis Quelho Filho,

José Luis Quelho Filho, é também um filho de Aquidauana, que desde cedo nas escolas da cidade, praticou diversos esportes, mas em dado momento, ainda na adolescente, ele ficou sedentário e chegou a pesar 90 quilos, o que pesou para o jovem decidir mudar, uma vez que essa “revelação da balança”, fez o estudante se sentir psicologicamente incomodado.



José Quelho, como hoje é conhecido, estava cursando medicina quando essa condição sedentária chegou ao limite. Ele decidiu reverter aquela situação e para isso começou a correr espontaneamente. Aliado a essa decisão, o rapaz buscou mudar seus hábitos alimentares, numa iniciativa própria. O universitário começou a perceber que precisava fazer algo para sua saúde porque somente se dedicar aos estudos já não lhe era o suficiente e parecia pouco saudável para seus planos.

Médico José Quelho - Foto: Arquivo Pessoal

“Eu morei em Aquidauana até os meus 14 anos, eu praticava todos os esportes no colégio, principalmente a questão do handebol, fui capitão do time de handball, joguei basquete e futebol, mas eu nunca tive uma relação profissional. Sempre fui estudante normal e com 14 anos eu sai da cidade de Aquidauana. Eu fiquei totalmente sedentário, distante do esporte. Aí eu fui estudar um ano em São Paulo, para fazer pré-vestibular, também fiquei sedentário e no primeiro ano da faculdade eu voltei a algumas atividades físicas. Eu comecei fazer algumas atividades físicas, mas nesses anos, sedentários eu acabei ganhando muito peso eu cheguei a 90 quilos e estava psicologicamente não muito estável. Aí no segundo ano da faculdade de medicina eu comecei a correr por conta própria e também melhorar um pouco da minha alimentação. Consegui perder na época, 15 a 20 quilos, e aí aos poucos eu fui começando com a corrida. E aí na corrida eu entrei com um grupo de assessoria esportiva que é um grupo de corrida, do qual eu faço parte até hoje, já faz seis anos. Aí eu conheci o triátlon que é uma modalidade composta por natação, bike e corrida, e aí eu comecei a fazer diversas provas, me preparei para a primeira prova do airon man, esclarece Quelho.

Filho de Aquidauana, José Luis Quelho Filho - Foto: Arquivo Pessoal

A pandemia pausou treinos, mas não impediu a determinação do atleta

A pandemia chegou e o atleta teve que dar um tempo, como todo o mundo deu, e se dedicou mais aos estudos. Terminou a medicina e entrou para o exército, onde hoje é médico geral, mas se prepara para no próximo ano, iniciar residência como neurocirurgião. Porém, seu foco não foi ofuscado e o jovem retomou seus treinos.

“Em 2021 eu ainda fiz prova de triátlon, mas em 2022 eu me distanciei devido aos estudos para especialização médica, que eu fui prestar prova ano passado. Aí nesse ano de pós-formado depois das aprovações, eu retornei as atividades físicas. Esse ano, eu já fiz um meio aironmam na cidade de Florianópolis, fiz uma maratona de 42 quilômetros e pretendo agora realizar mais um meio aironmam e quem sabe uma maratona nesse segundo semestre. eu sou médico e as atividades encaixam no meu dia a dia. Na verdade, elas são meu remédio de estabilização de humor. Eu preciso fazer atividade física diariamente. Eu não vivo sem; todo dia eu tenho que fazer. É minha válvula de escape. Eu tenho uma rotina extremamente pesada na medicina”, desabafa o triatleta.

O jovem, de 24 anos, não sonha apenas em se realizar como neurocirurgião e triatleta. José Quelho olha apenas para frente. Mas para o alto. E o seu olhar vai bem alto. O militar deseja ainda se aproximar do montanhismo para subir os sete pontos mais altos do planeta terra, conhecidos como, “The seven summits” (Os sete cumes), compostos pelo Monte Everest; Aconcágua; Denali; Kilimanjaro; Monte Elbrus; Monte Vinson; Puncak Jaya e Monte Kosciuszko.

Medalhas de José Quelho - Foto: Arquivo Pessoal

Enquanto começa a treinar para realizar esse feito, que é um dos maiores desafios que o ser humano pode buscar, como resistência física e psicológica, o médico vai colecionando medalhas pelos esportes que participa, e a cada uma, cresce o desejo e a força de vontade de superar a si a cada prova superada. Assim o jovem concilia sua atividade como médico geral servindo ao Exército, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Camisão, em Aquidauana, cidade onde ele ainda mora com os pais e treina focado em seus objetivos.

“Eu tenho um projeto de escalar as sete montanhas maiores de cada continente que é o Everst, Kilimanjaro, Aconcágua, Denali. são sete montanhas, “The seven summits” (sete montanhas), maiores de cada continente. Eu ia subir agora em janeiro do ano que vem, mas eu posterguei e provavelmente eu devo subir nos próximos dois anos, a primeira montanha dessas. É um esporte que eu não tenho muito contato ainda, com o montanhismo. A questão aeróbica eu pretendo conciliar. Na verdade, meu principal objetivo é me transformar numa pessoa mais saldável possível. Tem uma frase de Muhammad Ali, se eu não me engano, “Quero ser lembrado como uma pessoa que fazia as coisas impossíveis”, Se eu pudesse dar um conselho para um iniciante, apenas comece. Coloque o tênis no pé e comece. Ao longo do tempo procure um treinador para ele te auxiliar da melhor maneira possível”, aconselha José Quelho.

O atleta José Quelho, serviu ao Exército, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Camisão em Aquidauana, como Médico Geral - Foto: Arquivo Pessoal

Para alcançar seus objetivos o rapaz demonstrou determinação desde cedo quando, aos 90 quilos decidiu iniciar uma nova vida e dessa vontade se envolveu como esporte e a modalidade Ironman Triátlon que é um desafio importante para os triatletas, porque ele reúne 3 esportes em uma única modalidade - natação, ciclismo e corrida - ou seja, é uma prova que o grande sinônimo é resistência. Nele é necessário ter preparação física, além da mente fortalecida para aguentar a jornada que é o Ironman.

Em Florianópolis, SC, na sua mais recente participação, o militar teve o desafio de nadar por 1,9 km, com 90 km de ciclismo e mais 21 km de corrida. Um ritmo que só deve “parar” ao conquistar mais que o alto dessas montanhas. O que o Dr. José Quelho deseja alcançar mais, é vencer a si a cada desafio que lhe impõe como meta.