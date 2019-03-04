Semana começa com calorão de 34ºC em Aquidauana

Clima
Pode chove de tarde, segundo o Inmet
A semana começa com a previsão de muito calor para Aquidauana e Anastácio. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura máxima será de 34ºC. Já a mínima não deve ficar abaixo de 22ºC.
O dia começou com céu claro, mas em alguns pontos pode se observar até um leve nevoeiro. De tarde, devido ao intenso calor, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. A boa notícia é que na hora da folia – de noite – não há previsão de chuva.
A umidade relativa do ar oscila entre 100% e 45%.
PARABÉNS, AQUIDAUANA!
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Eventos climáticos
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Prejuízo
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