Semana começa com calorão de 34ºC em Aquidauana

A semana começa com a previsão de muito calor para Aquidauana e Anastácio. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura máxima será de 34ºC. Já a mínima não deve ficar abaixo de 22ºC.

O dia começou com céu claro, mas em alguns pontos pode se observar até um leve nevoeiro. De tarde, devido ao intenso calor, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. A boa notícia é que na hora da folia – de noite – não há previsão de chuva.

A umidade relativa do ar oscila entre 100% e 45%.