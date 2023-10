31 de outubro é das bruxas ou das lendas do Pantanal?

Reprodução TV Globo

No dia 31 de outubro, enquanto os norte-americanos celebram o Dia das Bruxas com suas histórias assustadoras e fantasias criativas, no Mato Grosso do Sul, a tradição se une a lendas do folclore regional que trazem à tona o fascínio e o temor por seres encantados e mitológicos. Estas lendas são ricas em cultura e revelam a influência de países vizinhos, como Paraguai e Bolívia, que se misturaram com as tradições locais, criando personagens e histórias únicas.

Sinhozinho de Bonito é uma lenda que percorre as paisagens da região de Bonito. Este frei, que pregou ensinamentos religiosos nas décadas de 1930, era uma figura peculiar. Pequeno de estatura e mudo, ele tinha o dom de benzer, curar e se comunicar de maneira surpreendente, mesmo sem dispor de palavras. Sua presença foi marcada pelas cruzes e capelas que construiu e pelas obras que deixou para trás. No entanto, sua misteriosa e silenciosa partida deixou um rastro de curiosidade e fé, fazendo dele um ser lendário que até hoje é lembrado na região.

Mãozão ou Pai do Mato é uma lenda que evoca um ser peludo e misterioso, semelhante a uma anta. Quando alguém tem a infelicidade de encontrá-lo, ele se transforma em um homem cabeludo e barbudo. Sua habilidade mais assustadora é passar sua mão sobre a cabeça de uma pessoa, deixando-a louca. Essa lenda traz um elemento de medo ao relacionar a loucura com o encontro com esse ser mítico.

Bicho Pé-de-Garrafa é um dos mitos mais conhecidos no Mato Grosso do Sul. Descrito de diversas maneiras, desde uma criatura com cara de cavalo e um só olho no meio da testa até uma figura com feições de gorila, este ser é coberto de pelos, exceto ao redor do umbigo, que é considerado seu ponto vulnerável. Essa lenda contribui para a diversidade de mitos na região e o folclore local.

Come-língua é outro ser do imaginário popular que aterroriza com sua insólita característica de arrancar a língua de animais encontrados mortos no pasto, sem indícios de ataques por outros predadores. O mito, no Mato Grosso do Sul, é representado como um menino-bicho. Sua maldição está ligada à sua tendência à mentira, resultando em uma praga rogada por sua mãe antes de sua morte. Esta lenda ilustra como as histórias populares podem transmitir lições morais e advertências sobre comportamento inadequado.

Negro-d’água, também conhecido como Caboclo d’água em outras regiões, é uma figura que reside nos rios, assustando pescadores e causando o afundamento de embarcações. Semelhante a um Saci-Pererê dos rios, ele se diverte fazendo travessuras com os pescadores, adicionando um elemento de suspense às águas do Mato Grosso do Sul.

Mãe-d’água, parente da sereia, compartilha o hábito de se pentear sobre uma grande pedra nas margens dos rios. No entanto, seu papel é mais benevolente, pois ela é protetora dos peixes e é considerada um mito ecológico. Sua presença é associada a dias em que os pescadores não conseguem pescar, como se ela estivesse protegendo as criaturas aquáticas. Ela é uma lembrança da importância de cuidar da natureza e da vida aquática.

Essas lendas do Mato Grosso do Sul enriquecem a cultura local, refletindo a diversidade e as influências culturais que moldaram a região ao longo do tempo. Elas demonstram como as histórias fantásticas têm o poder de despertar nossa imaginação, transmitir valores e medos, e conectar as pessoas com a rica herança cultural de suas comunidades. Além disso, elas destacam a capacidade do folclore de criar um senso de identidade e pertencimento, unindo tradição e mito em uma experiência única.





O artigo foi escrito por Gregório José, Jornalista/Radialista/Filósofo, Pós Graduado em Gestão Escolar, Pós Graduado em Ciências Políticas, Pós Graduado em Mediação e Conciliação e MBA em Gestão Pública.