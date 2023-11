Aquidauanenses recebem cadeiras de rodas motorizadas e comemoram

Divulgação

Os aquidauanenses Manoel Davi de Oliveira (Seu Davi Bingueiro) e Felipe Santiago dos Santos receberam cadeiras de rodas motorizadas e comemoram. Motorizados, eles agradeceram as autoridades responsáveis pela conquista.

Devido a problemas de saúde, eles estavam com complicações para se locomover e eram acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU) e CEM, que trabalhou na avaliação e viabilização das cadeiras, através de parceria com a CER APAE.

Nessa sexta-feira, 10, em Campo Grande, eles foram testar, avaliar e buscar as novas cadeiras de rodas motorizadas. Ambos foram acompanhados da assistente social da SESAU, Rosalina Casanova.

As cadeiras de rodas motorizadas proporcionam uma maior autonomia e independência aos pacientes, permitindo que se movam com facilidade e sem esforço. Com controles simples e acessíveis, os usuários podem direcionar a cadeira e ajustar a velocidade de acordo com suas necessidades.

Graças a parceria da Prefeitura de Aquidauana com o Governo do Estado, CER APAE e o Programa Viver Sem Limites, do Ministério da Saúde, periodicamente, dezenas de pacientes aquidauanenses recebem cadeiras de rodas e de banho, próteses e equipamentos de locomoção produzidos conforme a necessidade de cada um e, o mais importante, entregues gratuitamente aos cidadãos.