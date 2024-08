BR-419 chegou!!! O Dr. Baiano tinha razão!

BR-419 sendo pavimentada / Divulgação

Desde há muito os aquidauanenses em suas entidades representativas buscaram o desenvolvimento da cidade. Muitas opiniões, poucas iniciativas e empreendimentos, mas a busca pelo progresso da região nunca foi esquecido.



Associações representativas, encontros, políticos com suas iniciativas e promessas, sempre chegaram às populações que acabaram desacreditando. . . mas esperando. . .



Uma das promessas foi a construção de uma estrada que partindo do norte do Estado viesse seguindo a Serra de Maracaju de um lado e o Pantanal de outro cortando toda essa região e atingisse a histórica estrada do Taboco chegando a Aquidauana.

Essa estrada atenderia toda a população dessa região servindo para escoar a riqueza de todas as fazendas – grandes e pequenas existentes nessa região.

Muitos políticos passaram por aqui e prometeram a construção dessa estrada. Chegaram a marcar o seu traçado e prometeram. . . e prometeram. Nada.

Uma pessoa ficou crente de que essa estrada aconteceria. Nos últimos 40 anos em que viveu em nossa cidade e até o último dia de vida, ele só teve uma missão – a construção da rodovia... Encaminhou os mais diversos pedidos sobre o traçado e rota... Como membro da extinta ARENA partido então dominante em MS durante a ditadura, ele não se cansou em encaminhar o pedido para construção da estrada. Muitos não acreditavam, outros até zombavam, mas tantos outros tinham confiança nesse sonho.

Em qualquer reunião ou encontro lá estava ele com os seus projetos da estrada do Norte em direção ao Oceano Pacífico.

Essa figura que muitos conheceram haja vista ser ele bastante popular e comunicativo foi o Dr. Clealdon Alves de Assis, o Baiano. Frequentador das mais diversas rodas. Foi piloto, instrutor de voos da antiga e respeitada Escola de Formação de Pilotos do Aero Clube de Aquidauana, desde os anos sessenta responsável pela formação de toda uma classe de pilotos que serviram ao Pantanal e tantas outros locais do país. Até pouco tempo muitos eram os pilotos que vinham de toda parte do país trazendo aviões para a revisão da documentação e checagem das aeronaves.

O Dr. Clealdon, o bom Baiano era decidido. No tempo de muitas dificuldades, quando o Curso de Direito da Escola Dom Bosco em Campo Grande exigia frequência dos alunos, com aulas presenciais, lá ia ele toda noite de Aquidauana para assistir as aulas. Usava os mais diversos meios como carona. Formouse no Curso de Ciências Jurídicas. Verdadeira epopeia na década de 70.

Nomeado Delegado Regional pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, teve um desempenho cheio de contradições e em poucos meses teve sua função extinta pelos então mandões da ARENA.

Se vivo ainda fosse, por certo o Dr. Baiano estaria acompanhando toda construção da BR 419. Saberia de todos os detalhes desde os mais simples até o seu roteiro final. Estaria acompanhando a chegada da Br em Aquidauana e explicaria a todos, principalmente aos incrédulos, sobre o canteiro de obras já estaqueado nas proximidades do Hospital “Joaquim Correa de Albuquerque” o Hospital do Funrural na estrada do Cera.

Contaria com orgulho que a BR 419 sai das proximidades da cidade de Rio Verde de Mato Grosso e chega aqui cortando em cerca de 244 km. Alardearia com prazer sobre as últimas obras da BR 419 até chegar à BR 262 nas proximidades da sede do Sindicato Rural de Anastácio.

Com certeza o Dr. Clealdon Alves de Assis, o bom Baiano, merecia uma grande homenagem por ter acreditado nesse sonho e nunca desistido dele.



Texto publicado no Jornal O Pantaneiro na edição 3.171

Jornalista José Lima Neto, editor