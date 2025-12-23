Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 23:59

Cantata de Natal emociona fiéis na Nações de Deus em Anastácio

Igreja realizou mais uma edição da Cantata de Natal, reunindo membros da igreja e a comunidade em uma noite marcada por louvor, adoração e celebração do nascimento de Jesus Cristo

Redação

Publicado em 23/12/2025 às 14:03

Atualizado em 23/12/2025 às 15:10

No último domingo, 21 de dezembro, a Igreja Nações de Deus, em Anastácio (MS), realizou mais uma edição da Cantata de Natal, reunindo membros da igreja e a comunidade em uma noite marcada por louvor, adoração e celebração do nascimento de Jesus Cristo.

A cantata foi coordenada pela Missionária Valéria Medeiros, que possui muitos anos de atuação no Ministério de Louvor, com uma trajetória dedicada à formação vocal, passando de corista a regente e contribuindo para a preparação de diversos corais ao longo dos anos, incluindo este último realizado em 2025.

Segundo Valéria, a cantata vai além de uma apresentação musical. “O coral é uma expressão de louvor e celebração a Deus”, destacou, ressaltando a unidade, dedicação e sensibilidade espiritual dos participantes, aos quais atribuiu todo o mérito do resultado alcançado.

A programação contou com cânticos natalinos e uma abertura especial, com a apresentação de um pequeno teatro encenado pela Missionária Eloiza Gourlard, juntamente com crianças do ND Kids (Ministério Infantil da Igreja Nações de Deus), emocionando o público com a mensagem do Natal.

O Pr Dorival José dos Santos e sua esposa a pastora Anadélia, ambos presidentes e fundadores da Igreja Nações de Deus, agradeceu a cada membro da igreja que se dedicou à realização da cantata, destacando o amor, o cuidado e o serviço demonstrados por todos. Em sua fala, o pastor lembrou que Jesus é o maior presente do Natal, o aniversariante do dia, aquele que dá sentido à vida, traz esperança aos corações e restaura famílias. “Quando Jesus está no centro, a igreja caminha unida e cumpre o seu propósito. O Natal é sobre Cristo vivendo em nós”, afirmou.

A Cantata de Natal reafirmou o compromisso da Igreja Nações de Deus em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo por meio da Palavra e da Adoração; utilizando a arte e a música em favor do Reino, gerando a comunhão dos irmãos e estimulando a fé em Deus.

A Igreja Nações de Deus convida toda a comunidade para participar de seus cultos semanais:
• Quinta-feira – Culto de oração, às 19h30
• Sábado – Culto ND Jovens, às 19h30
• Domingo – Culto de Celebração , às 18h30


Fotos: Ana Santos
Vídeos: Guilherme Andrade
Redação: Team Creative ND

2
Entre em nosso grupo