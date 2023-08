Como um TCC é feito?

Fonte: Unsplash

Neste artigo vamos demonstrar o processo de como é feito um TCC. Para sabermos como fazê-lo, primeiro precisamos entender o que é TCC ele é o primeiro passo para realizar essa importante etapa acadêmica. O TCC consiste em um projeto de pesquisa realizado no final da graduação, no qual os estudantes aprofundam um tema específico de sua área de estudo, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Em suma, o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) é um componente crucial para a conclusão da graduação universitária. Trata-se de um projeto de pesquisa, que pode ser conduzido individualmente ou em grupo, com o objetivo de explorar e aprofundar um tema específico relacionado à área de estudo do curso. O TCC oferece aos estudantes a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de forma prática e autônoma, além de desenvolver habilidades como pesquisa, análise crítica, síntese de informações, escrita acadêmica e apresentação oral. É uma etapa que demanda planejamento, organização e dedicação, mas proporciona um aprendizado valioso e uma preparação sólida para a vida acadêmica e profissional.



Quando é feito?

O TCC é geralmente realizado no último ano da graduação e serve como um trabalho de síntese, no qual os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em um projeto de pesquisa original. Essa etapa é uma oportunidade para os estudantes explorarem um tema de seu interesse, aprofundarem seu conhecimento e desenvolverem habilidades de pesquisa, análise crítica, escrita acadêmica e apresentação oral.

Como é feito?

O processo de elaboração do TCC pode variar de acordo com a instituição e o curso, mas geralmente segue algumas etapas comuns. Primeiramente, é necessário escolher um tema relevante e delimitá-lo de forma adequada. Essa escolha pode ser guiada por interesse pessoal, afinidade com determinada área de estudo ou até mesmo pela relevância do tema no contexto atual.

Após a definição do tema, é fundamental realizar uma revisão bibliográfica extensiva para embasar teoricamente o trabalho. Nessa etapa, é importante consultar livros, artigos científicos, dissertações, teses e outras fontes confiáveis de informação relacionadas ao tema escolhido. A revisão bibliográfica permite identificar lacunas no conhecimento existente e embasar a argumentação do trabalho.

Com base na revisão bibliográfica, o próximo passo é elaborar um projeto de pesquisa, que consiste em definir o problema de pesquisa, os objetivos, a metodologia a ser utilizada, a justificativa e os resultados esperados. O projeto deve ser submetido à aprovação do orientador e, em alguns casos, do comitê de ética, quando envolve pesquisas com seres humanos.

Após a aprovação do projeto, inicia-se a coleta e análise dos dados, caso o TCC envolva uma pesquisa empírica. Essa etapa pode envolver a aplicação de questionários, entrevistas, observações ou análise de documentos, dependendo da natureza da pesquisa. Os dados coletados são então analisados e interpretados de acordo com os objetivos do trabalho.









Normas ABNT



É importante seguir as normas e diretrizes estabelecidas pela instituição para a formatação do trabalho, como a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A estrutura do TCC geralmente inclui elementos como introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas.

Após a conclusão da redação, o trabalho deve ser revisado cuidadosamente em termos de coesão, coerência, gramática e formatação. A revisão pode ser feita pelo próprio autor ou com a ajuda de um revisor profissional. Além disso, é importante verificar se todas as citações e referências estão corretamente formatadas, evitando qualquer forma de plágio.

O Desfecho Final

Após a finalização da redação, o TCC é defendido perante uma banca examinadora, composta por professores especialistas na área. Durante a defesa, o estudante apresenta o trabalho, responde a perguntas dos membros da banca e defende suas conclusões. A banca avalia a qualidade do trabalho, a argumentação, a profundidade da pesquisa e a capacidade de comunicação do estudante.

O TCC é uma etapa desafiadora, mas extremamente enriquecedora para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Além de aprofundar conhecimentos e habilidades específicas, o TCC também contribui para o desenvolvimento de competências como organização, autonomia, capacidade de pesquisa, pensamento crítico e comunicação efetiva.





Sintetizando as informações

Em resumo, o TCC é um projeto de pesquisa realizado no último ano da graduação, no qual os estudantes aprofundam um tema de seu interesse e aplicam os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O processo envolve escolha e delimitação do tema, revisão bibliográfica, elaboração do projeto de pesquisa, coleta e análise de dados, redação do trabalho final e defesa perante uma banca examinadora. O TCC proporciona um aprendizado significativo e prepara os estudantes para enfrentar desafios futuros em suas carreiras acadêmicas e profissionais.